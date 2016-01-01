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Шпион / 2012 / РУ / DVDRip
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Год выпуска: 2012
Продолжительность: 01:44:23
Страна производитель: Россия, Канал Россия, Студия Тритэ
Актеры: Данила Козловский, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова, Анна Чиповская, Алексей Горбунов, Алексей Гаврилов, Екатерина Мельник
Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной операции Гитлера — дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на Советский Союз.
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