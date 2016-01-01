Жанр: Сериал

Год выпуска: 2012

Продолжительность: ~ 00:50:00



Страна производитель: Россия

Актеры: Дмитрий Муляр, Андрей Мерзликин, Лев Борисов, Екатерина Климова



Сюжет фильма основан на реальных фактах, связанных с обнаружением в 1993 году в небольшом украинском городе Кировограде огромной коллекции древностей, стоимостью около миллиарда долларов, принадлежавшей обычному электрику Александру Ильину, а также на материалах расследований, гипотезах и домыслах, появившихся по этому поводу за пятнадцать лет. Формат: SATRip

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