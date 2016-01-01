|
|
Синдром дракона
|
|
Год выпуска: 2012
Продолжительность: ~ 00:50:00
Страна производитель: Россия
Актеры: Дмитрий Муляр, Андрей Мерзликин, Лев Борисов, Екатерина Климова
Сюжет фильма основан на реальных фактах, связанных с обнаружением в 1993 году в небольшом украинском городе Кировограде огромной коллекции древностей, стоимостью около миллиарда долларов, принадлежавшей обычному электрику Александру Ильину, а также на материалах расследований, гипотезах и домыслах, появившихся по этому поводу за пятнадцать лет.
Комментарии
Комментариев пока нет...