|21 декабря на встрече Дмитрия Миронова с общественностью Тутаевского МР был поднят вопрос переименования районного центра в Романово-Борисоглебск.
– Считаю, что жители района и города должны определиться с этим вопросом самостоятельно. И для этого предлагаю провести референдум. В целях экономии средств можно организовать его в единый день голосования – 10 сентября 2017 года, – сказал Дмитрий Миронов.
У идеи переименования города есть и противники, и сторонники. Первые считают, что переименование отвлекает от решения более серьезных проблем и приведет к бесполезной трате бюджетных средств. Вторые уверены, что новое название привлечет в город туристов, что будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.
Однако, как заметил Дмитрий Миронов, одним только переименованием вопрос повышения туристической привлекательности Тутаева не решить. Для этого необхдимо развивать соответствующую инфраструктуру.
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вчера, 18:00
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