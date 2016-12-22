|21 декабря врио губернатора области Дмитрий Миронов посетил ДЮСШ №4 в Тутаеве. Она специализируется на хоккее с шайбой, настольном теннисе, городошном спорте, шахматах и футболе.
Глава региона побывал на тренировке юных хоккеистов и даже сделал несколько бросков в ворота, а затем ответил на вопросы ребят. В частности, рассказал о своем отношении к хоккею.
– Я сам с удовольствием играю в хоккей в Ночной хоккейной лиге, – отметил Дмитрий Миронов. – Стараюсь тренироваться два раза в неделю и посещать все домашние игры нашей команды «Локомотив».
Спортсмены вручили Дмитрию Миронову майку местной команды и попросили его организовать в Тутаеве мастер-класс одного из именитых хоккеистов. Глава региона пообещал сделать это в ближайшее время.
Также хоккеисты поделились с врио губернатора своей проблемой. В школе нет крытого катка, поэтому заниматься на льду ребята могут только в холодное время года. Глава региона пообещал руководству школы помощь в строительстве объекта.
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вчера, 18:45
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