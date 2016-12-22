|Участие во встрече врио Дмитрия Миронова с общественностью Тутаевского муниципального района приняли бывшие работники НПЗ имени Менделеева. Их волновали перспективы предприятия, а также вопрос выплаты задолженности по заработной плате.
– Мы заинтересованы в том, чтобы завод продолжал работу, знаем о проблемах предприятия, держим их на контроле. По моему поручению это направление курирует заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, – отметил Дмитрий Миронов. – Максим Александрович, прошу вас провести переговоры с акционерами НПЗ, чтобы они выплатили оставшуюся задолженность до новогодних праздников. Люди должны иметь возможность достойно встретить Новый год, поздравить родных.
Максим Авдеев сообщил, что задолженность по зарплате сокращена до 2 месяцев. Также он добавил, что собственники выразили намерение все-таки возобновить работу предприятия.
Сотрудники НПЗ поблагодарили главу региона за содействие в решении актуальных для них вопросов.
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вчера, 19:00
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