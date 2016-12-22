​Участие во встрече врио Дмитрия Миронова с общественностью Тутаевского муниципального района приняли бывшие работники НПЗ имени Менделеева. Их волновали перспективы предприятия, а также вопрос выплаты задолженности по заработной плате.



– Мы заинтересованы в том, чтобы завод продолжал работу, знаем о проблемах предприятия, держим их на контроле. По моему поручению это направление курирует заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, – отметил Дмитрий Миронов. – Максим Александрович, прошу вас провести переговоры с акционерами НПЗ, чтобы они выплатили оставшуюся задолженность до новогодних праздников. Люди должны иметь возможность достойно встретить Новый год, поздравить родных.



Максим Авдеев сообщил, что задолженность по зарплате сокращена до 2 месяцев. Также он добавил, что собственники выразили намерение все-таки возобновить работу предприятия.



Сотрудники НПЗ поблагодарили главу региона за содействие в решении актуальных для них вопросов.