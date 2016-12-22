​21 декабря в рамках рабочего визита в Тутаевский муниципальный район врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетил Вениаминовский храм, который в течение 15 лет строится на средства одного из меценатов города.



Сейчас здесь завершены практически все работы, в том числе – по росписи.



Глава региона пообщался с епископом Рыбинским и Угличским Вениамином, встретился с настоятелем храма отцом Василием.