​21 декабря в рамках рабочего визита в Тутаевский муниципальный район врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетил Вениаминовский храм, который в течение 15 лет строится на средства одного из меценатов города.

Сейчас здесь завершены практически все работы, в том числе – по росписи.

Глава региона пообщался с епископом Рыбинским и Угличским Вениамином, встретился с настоятелем храма отцом Василием.

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