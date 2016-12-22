​Сегодня в рамках рабочей поездки в Тутаевский МР врио губернатора Дмитрий Миронов провел встречу с общественностью. Присутствовали представители НКО, предприниматели, жители района. Все они могли задать главе региона интересующие их вопросы. Участие в мероприятии также приняли председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и его заместители Максим Авдеев, Роман Колесов, Виталий Ткаченко и Валерий Холодов.



– Сегодня передо мной и Правительством стоят непростые задачи по наведению порядка в Ярославской области. В этом процессе важна объективная оценка положения дел в каждом муниципальном образовании. Поэтому регулярные рабочие поездки по территории региона уже стали обязательной частью рабочего графика нашей команды, – сказал, открывая встречу, Дмитрий Миронов. – Наша общая цель – повышение уровня и качества жизни в регионе. И изменения к лучшему уже начались.



Дмитрий Миронов отметил, что в принятом бюджете области на 2017 год сохранены все социальные обязательства. Подписано соглашение о партнерстве с Правительством Москвы. В настоящее время идет формирование программы социально-экономического развития региона. Она разрабатывается с участием федеральных и областных экспертов, общественности и населения.



– Уважаемые тутаевцы, приглашаю и вас принять участие в создании программы. Свои предложения можно передать в многофункциональный центр вашего района, – добавил Дмитрий Миронов.



Врио губернатора сообщил, что за последние месяцы в регион поступило более 40 новых машин скорой медицинской помощи. Часть из них предназначена для Тутаевского района. Кроме того, Ярославская область включена в федеральную программу «Школьный автобус», по которой также поступает новый транспорт.



Особое внимание Дмитрий Миронов уделил ситуации на центральной котельной, в связи с выходом которой из строя была объявлена ЧС. По словам временно исполняющего полномочия главы района Дмитрия Юнусова, в настоящее время ситуация находится под контролем. Из четырех котлов три работают и справляются с обеспечением жителей горячей водой и отоплением.



На встрече была затронута и тема здравоохранения. Дмитрий Миронов отметил, что проблем здесь накопилось немало: сложности при записи к врачу, дефицит специалистов, большие очереди. Часть из них предстоит решить новому главному врачу центральной районной больницы Валентину Карбаинову. Главная задача, поставленная перед ним руководителем региона, – навести порядок в сфере оказания медицинской помощи населению.



Кроме того, на встрече поднимались вопросы создания в районе единого расчетно-кассового центра, организации постоянной переправы через Волгу, а также функционирования нефтеперерабатывающего завода им. Менделеева. В настоящее время сохраняется задолженность по зарплате перед работниками завода. Глава региона поручил обозначить четкие сроки выплаты задолженности и пообещал сделать все возможное для возобновления работы предприятия.



В завершение встречи Дмитрий Степаненко дал своим заместителям поручение оказывать руководителям муниципальных образований, в том числе Тутаевского МР, необходимую поддержку и держать на контроле все социально важные вопросы.