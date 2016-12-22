​22 декабря состоялось заключительное в этом году заседание антитеррористической комиссии под руководством врио губернатора области Дмитрия Миронова. На встрече с представителями правоохранительных органов были подняты вопросы безопасности во время проведения новогодних торжеств.



– Приближаются новогодние праздники, которые традиционно совпадают с зимними каникулами в школах, – сказал Дмитрий Миронов. – В различных мероприятиях примут участие десятки тысяч жителей региона, в том числе – дети. Наша главная задача – обеспечить максимальный уровень безопасности.



В Ярославле праздничные мероприятия пройдут с 23 декабря по 8 января на 21 объектах. В новогоднюю ночь гуляния будут организованы на 11 площадках. Предполагается, что в них примут участие до 50 тысяч человек.



Впервые в этом году главные новогодние торжества состоятся на Советской площади. Запланирована интересная многодневная программа, которая начнется уже на следующей неделе, 28 декабря. Пройдут массовые гуляния, выступят звезды эстрады, творческие коллективы. Дмитрий Миронов призвал сделать все возможное, чтобы праздничные мероприятия прошли без эксцессов, на «отлично». Также глава региона призвал усилить меры по обеспечению безопасности новогодних торжеств и проработать вопрос ограничения продажи спиртного в ближайших к местам массового отдыха граждан торговых точках.



Во время обсуждения результатов работы по обеспечению безопасности граждан в 2016 году и планах на будущий год, особое внимание было уделено вопросу взаимодействия с гражданами.



– Я вчера побывал с рабочим визитом в Тутаевском районе. Пообщался с жителями. И выяснил, что большинство из них даже не знают, кто их участковый, – сказал Дмитрий Миронов, а потому предлагаю подумать над вопросом размещения на подъездах домов информационных щитов с телефонами различных экстренных служб, а также контактными данными близлежащих отделов полиции и участковых.



За 11 месяцев этого года в России зарегистрировано более двух тысяч преступлений террористического характера. Ситуация в регионе оценивается как стабильная, но это не повод успокаиваться. Угроза может возникнуть в любой момент. Недавнее свидетельство тому – убийство российского посла в Турции теракт на Рождественской ярмарке в Берлине. Дмитрий Миронов заметил, что необходим постоянный мониторинг ситуации.



– Мы обязаны сработать максимально оперативно и эффективно, – подчеркнул глава региона. – Все технические моменты межведомственного взаимодействия должны быть согласованы заранее.