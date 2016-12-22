​22 декабря врио губернатора области Дмитрий Миронов вместе депутатом Государственной Думы РФ, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой побывали в детском доме в селе Великое, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом.



Для гостей провели экскурсию во время которой Дмитрий Миронов познакомился с ребятами, пообщался на важные для них темы, посмотрел как они живут. Особенно гордятся воспитанники своей сталактитовой пещерой, построенной еще в XIX веке по заказу купца А. Локаловым.



Затем ребята показали праздничный концерт и получили подарки – музыкальный центр, билеты на Кремлевскую елку и традиционные новогодние сладости. Дети вручили Дмитрию Миронову и Валентине Терешковой сделанные своими руками подарки – яркие картинки-аппликации.



– Надеюсь, что в дальнейшем вы все получите хорошее образование, выберете профессию, начнете работать. Лучше, конечно же, если вы останетесь здесь, в Ярославской области, – сказал ребятам Дмитрий Миронов, – потому что наша область самая замечательная, самая красивая, с богатыми традициями и хорошими, добрыми людьми.



Великосельский детский дом – это учреждение семейного типа. В его структуре 3 семьи. В состав каждой входят разнополые и разновозрастные дети. Всего в детском доме воспитывается 24 ребенка в возрасте от 3 до 18. Они имеют возможность заниматься в швейной и столярной мастерских, на спортивной площадке, тренажёрная комната. На участке ведут свое приусадебное хозяйство. Все дети ходят в сельскую школу.



Великосельский детский дом основан в 1942 году как учреждение для детей, завезенных из блокадного Ленинграда, а затем для послевоенных детей-сирот.