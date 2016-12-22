​23 декабря в Ярославле пройдет традиционный день бесплатной юридической помощи. С 9.00 до 16.00 консультацию адвоката можно будет получить в приемной Правительства региона (ул. Трефолева, д. 20г).



По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, в эти часы можно обратиться в региональное отделение «ФинПотребСоюза» (ул. Чкалова, д. 2, оф. 421, пропускная система). Его специалисты будут консультировать совместно с представителями отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.



Разъяснения по вопросам действующего законодательства об исполнительном производстве можно будет получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (пр. Октября, д. 17г, кабинет 206), а также по телефону (4852) 74-51-57.



Дни бесплатной юридической помощи проводятся ежемесячно. Правительство Ярославской области организует эти мероприятия при поддержке Адвокатской палаты региона, управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, регионального отделения «ФинПотребСоюза» и отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.