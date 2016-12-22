22 декабря в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» состоялось торжественное подведение итогов интернет-конкурса «Наш водитель самый лучший», который стал продолжением акции «Добрый знак». Участие в нем приняли школьники 5–11 классов из 15 регионов Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Ребята знакомились со спецификой работы водителей школьных автобусов и оценивали их деятельность.



– Водитель школьного автобуса – одна из самых ответственных профессий. Именно им в повседневной жизни мы доверяем самое главное – жизни наших детей, – отметил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. – Нам очень приятно, что ребята высоко оценили работу водителей региона. Отмечу, что эта инициатива не последняя – мы планируем активное вовлечение школьников в мероприятия подобного рода.



Ребята представили творческие работы в форме эссе и видеороликов. Ознакомиться с ними можно здесь: http://bdd.edu.yar.ru/gallery.html.



Организаторы конкурса наградили школьников и 10 лучших водителей – профессионалов из 10 муниципальных районов Ярославской области.



В этом году парк школьных автобусов в регионе был значительно обновлен. За счет средств областного бюджета приобретено 16 машин, за счет федерального – 11. Срок эксплуатации автобусов, перевозящих школьников, не превышает 10 лет, весь транспорт оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС.



В настоящий момент по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова профильные департаменты прорабатывают вопрос создания единого автотранспортного предприятия, специализирующегося на перевозках детей. Централизация позволит сделать поездки в автобусах более комфортными и безопасными для юных жителей области. В начале следующего года вопрос будет рассмотрен на заседании Правительства региона.