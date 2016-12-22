|Общественная палата региона продолжает сбор предложений для включения в стратегию социально-экономического развития Ярославской области. 22 декабря председатель палаты Сергей Березкин встретился с представителями двух общественных организаций – женщин и семей погибших защитников Отечества. Были подняты вопросы, касающиеся социальной поддержки семей, работы детских поликлиник, доступности детских садов.
– Для нас очень важно зафиксировать проблемные вопросы и пути их решения, – подчеркнул Сергей Березкин. – Мы благодарны главе региона Дмитрию Миронову и Правительству области за то, что они включили Общественную палату в работу по сбору предложений населения для включения в стратегию развития региона. Сегодня мы услышали ряд важных инициатив, которые обязательно учтем при формировании окончательного списка.
В частности, было предложено установить льготы по аренде помещений для частных детских садов и предусмотреть возможности расширения площадей детских медицинских учреждений.
Напомним, врио губернатора Дмитрий Миронов поручил областному Правительству до февраля 2017 года разработать комплексную программу социально-экономического развития региона с учетом предложений общественности.
Дмитрий Миронов особо подчеркнул, что участие подготовке документа могут принять все жители области. Предложения можно направлять на адрес: programma@yarregion.ru. Кроме того, пункты сбора организованы во всех МФЦ и общественных палатах региона.
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