​22 декабря председатель Правительства Ярославской области в рамках очередного бизнес-часа проконтролировал исполнение поручений, которые были сформированы в середине ноября на встрече с бизнес-сообществом.



В самом начале мероприятия Дмитрий Степаненко обратился к и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгению Ильичеву с просьбой прокомментировать ситуацию с дорожными знаками, которые установлены в Рыбинском районе возле предприятия «Ярославский бройлер». Из обращения директора предприятия следовало, что в сентябре этого года на автомобильной дороге Октябрьский-Знамово были установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 2 и 4 тонны в зависимости от типа тележки транспортного средства. Поскольку на предприятии ежедневно производится 12 тонн молока и планируется увеличение производства, руководство попросило восстановить прежнюю схему движения.



Евгений Ильичев заверил, что поручение выполнено. Однако после общения с директором птицефабрики в режиме видео-связи выяснилось обратное.



- Знаки как висели, так и висят. Никто их не снял, - констатировал генеральный директор предприятия «Ярославский бройлер» Андрей Лапкин.



Дмитрий Спепаненко прямо из зала заседания отправил и.о. директора департамента транспорта и главу администрации Рыбинского района в Рыбинский район исполнять поручение.



- Вы давайте вставайте сейчас, езжайте и снимайте знаки. Потом оперативно доложите, - поручил председатель Правительства.



В течение часа поручение председателя Правительства было исполнено.



- Прошу ответственно подходить к решению проблем. И не заниматься отписками. Не считать вопрос закрытым, если вы просто отправили письмо в ответ на запрос представителя бизнеса.



Степаненко дал поручение главам муниципальных районов активнее взаимодействовать с бизнес-сообществом, сразу решать часть вопросов на местном уровне. Раз в месяц проводить некий день открытых дверей, в рамках которого представители бизнеса смогут обратиться с проблемой.



В рамках бизнес-часа были также затронуты вопросы в сфере здравоохранения, туризма. АПК, промышленности. В мероприятии приняли участие более 200 человек. В зале присутствовали члены Правительства, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса, банков, общественных объединений предпринимателей, руководители промышленных предприятий. Главы муниципальных районов и городских округов участвовали в диалоге в режиме ВКС.