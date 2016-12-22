​В новогоднюю ночь на главной площади Ярославля впервые пройдет большое лазерное 3D шоу, созданное специально для Ярославского праздника. Прямо на глазах у зрителей с помощью новейшего проекционного и лазерного оборудования на здании Ярославской областной Думы оживут картины истории Ярославского края: улицы города Ярославля, памятники архитектуры, символические и памятные места Ярославской области. Через образ русской тройки перед глазами зрителей пролетят страницы истории городов Ярославской области до наших дней.



— Видеомэппинг — это искусство создания и наложения трехмерных проекций на физические объекты — здания с учетом их геометрии и местоположения в пространстве, — сообщила директор областного департамента культуры Марина Васильева. — В последние несколько лет популярность таких проектов, как световые шоу на здании, а также использование 3D видеомэппинга активно растет: масштабные объемные видеопроекции и световые инсталляции очень зрелищны, а современные возможности трехмерного моделирования позволяют создавать очень реалистичные, фантастические спецэффекты. Думаю гостям праздника это будет очень интересно.



Также в новогоднюю ночь у главной елки Ярославля состоится концерт одной из самых популярных исполнительниц российской эстрады певицы Нюши. Принять участие в торжествах смогут все ярославцы.



Напомним, что по инициативе главы региона Дмитрия Миронова новогодняя ярмарка на Советской площади откроется уже на следующей неделе, 28 декабря. Здесь заработает ледовый каток, карусели. В праздничных шале можно будет попробовать новогоднего глинтвейна. Откроет в этот день концертный марафон Дед Мороз со Снегурочкой и известный российский эстрадный исполнитель Стас Костюшкин.



Свою программу на новогодние торжества подготовили и молодежные организации области. С 17 часов каждого вечера на Советской площади в дни новогодних и рождественских каникул здесь будут проходить игры, конкурсы, мастер-классы и, конечно же, выступления творческих коллективов региона.



– Каждый день новогодних каникул у ярославцев и гостей города, пришедших на Советскую площадь, будет выбор, – сообщил областного руководитель агентства по делам молодежи Максим Цветков, – тот, кто захочет, уверен, найдет здесь себе дело по душе.



Программа новогодней ярмарки на Советской площади 28 декабря



16.00



Торжественная церемония открытия новогодней ярмарки. Зажжение огней на главной елке города. Концертная программа с участием Стаса Костюшкина​.



11.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.



13.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



15.30 – 17.00



Открытая тренировка по хоккею.



17.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



18.00



Праздничная программа «Новогодний караван».



19.00



Новогодний танцпол «Мегахит: топ-2016».



29 декабря



11.00 – 12.00



Открытие турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



11.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.30 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 15.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



30 декабря



11.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



11.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.00 – 15.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



31 декабря



11.00 – 02.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.00 – 15.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



22.00 – 04.00



Праздник встречи Нового, 2017 года «КиноНовый Новый год». Праздничный концерт, новогодняя дискотека «Праздничное ассорти», мультимедийное 3D-шоу, фейерверк.



11.00 – 02.00



Массовое катание на открытом катке.



1 января



15.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.



17.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



2 января. «Карнавал на Советской»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.45 – 15.00



Открытая тренировка и мастер-класс по фигурному катанию.



12.00 – 17.00



Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец».



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00



Новогодний карнавал у елки, дефиле сказочных героев, игры и забавы для детей.



16.00



«Новогодний разгуляй» (парад масок, мастер-класс по новогодним танцам, хоровод «Нон-стоп», хороводный флешмоб).



17.00



«Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол в валенках, «Модельный валенок». Мастер-класс по составлению частушки, показательное выступление собак и конкурсы от социального проекта «Собаки для детей».



19.00



Новогодний танцпол «Супердискотека 90-х».



3 января. «Новогодний квест»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



12.00 – 17.00



Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец»..



13.45 – 15.00



Мастер-класс, соревнования по шорт-треку.



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



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15.00



Сказочное мегапредставление «Разборки у новогодней елки» с праздничными танцами, играми, хороводами со сказочными героями.



16.00



Новогодний квест «Снежная кутерьма».



Праздничные сюрпризы, неожиданные встречи с зимними персонажами и, конечно, выполнение необычного задания.



17.00



Интерактивная программа «Квест на ТехноПоле». Конкурсы от клуба популярных ведущих «Топ-10. Ярославль», выступление клуба служебного собаководства «Зооимперия».



19.00



Новогодний танцпол «Дискотека XXI века».



4 января. «Кругосветное путешествие»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 12.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.00 – 14.00



Открытая тренировка по хоккею.



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00



Танцевально-игровая программа «Новогодняя ку-ка-ру-сель» (игры и затеи с ростовыми куклами, веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой).



16.00



«Снежный бумс» (новогоднее путешествие по всему миру: консервативная Германия, фееричная Испания, креативная Америка… Главный рулевой путешествия – российский Дед Мороз).



17.00



Праздничная программа «Игры народов мира». Спортивные массовые игры: мини-лапта, вышибаловка, городки, хвост дракона, кегельбан по-русски, новогодняя эстафета.



19.00



Новогодний танцпол «Новогодний Non Stop».



5 января. «Вечеринка не в ботинках»



11.00-22.00



Работа новогодней ярмарки



10.00 – 12.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.00 – 15.00



Соревнования по хоккею в валенках.



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00



Игровая программа «Зимушка-забавушка», творческий конкурс «Снежинка на ладошке», спортивная эстафета «Охота на варежки».



16.00



«Вечеринка не в ботинках» – танцевальная площадка «Снего-Топ – 2017». Танцевальный флешмоб «Разогревайся!».



17.00



«Рождественский фестиваль добра». Фестиваль молодежных объединений: конкурсы, игры, эстафеты, добрые дела и творческие выступления.



19.00



Новогодний танцпол «Русский хит».



6 января. Фестиваль зимних забав «Накануне Рождества»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 13.00



Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Студеный лед», матч за 3-е место, финал, закрытие турнира, награждение.



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.00 – 15.00



Лыжный фестиваль «Рождественская лыжня».



13.00 – 17.00, 18.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



17.00 – 18.00



Показательные выступления «Фитнес на льду».



15.00



«Накануне Рождества» – праздничная программа творческих коллективов Ярославской области: творческое объединение «Повадушка» (Любим), ансамбль «Русская горница» (пос. Ивняки), вокальный ансамбль «Диамант», вокальный ансамбль «Зарянка» (Тутаев) и



др.



17.00



Дворец молодежи приглашает друзей на танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты.



19.00



Новогодний танцпол «Pop Dance Chart».



7 января



11.00 – 22.00



Работа рождественской ярмарки.



10.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



15.00



«Чудеса под Рождество». Праздничный хоровод.



16.00



Театрализованная концертная программа «Рождество».



18.00



Праздничный танцпол «Рождественские встречи».



Массовое катание на катке будет осуществляться в соответствии с графиком. Возле катка будет организован стенд c информацией о правилах поведения. На катке могут находиться до 70 человек.



Прокат коньков – 150 руб./час.



Выход на лед со своими коньками – бесплатно.



В хоккейном турнире «Студеный лед» примут участие 8 команд. Расписание игр и турнирная сетка с набранными баллами будут размещены на стенде возле катка.



Фестиваль «Рождественская лыжня» будет проходить на Волжской набережной, от гостиницы «Волжская жемчужина» до ресторана «Поплавок» и обратно.



Выдача стартовых пакетов будет производиться 6 января с 11.00 до 12.00 в палатке судейского корпуса, которая будет установлена возле гостиницы «Волжская жемчужина».



Открытие фестиваля состоится в 12.30 на Советской площади Ярославля. Старт фестиваля в 13.00 на Волжской набережной. Награждение победителей и призеров в 14.45 на Советской площади.



В рамках фестиваля проводятся личные первенства среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше и командное первенство среди семейных команд. Условие по формированию семейной команды: папа, мама, ребенок (не старше 2003 г. р.).



Заявки на участие в фестивале подаются в МУ ДО «СДЮСШОР №3» на e-mail: sduschor3@gmail.com или по тел./факсу 8 (4852) 73-57-39 до 14.00 5 января.



Участники фестиваля, занявшие в личном первенстве среди юношей 1-й возрастной группы 2003 года рождения и младше 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.



Участники фестиваля, занявшие в личном первенстве среди девушек 1-й возрастной группы 2003 года рождения и младше 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.



Семейные команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.