|Ярославская область получит федеральную субсидию на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС. Конкурс на предоставление финансирования в 2017 – 2018 годах проведен Министерством образования и науки РФ.
– Конкурсная комиссия высоко оценила проект, подготовленный нашим Институтом развития образования, – отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Он предусматривает разработку концепций модернизации конкретных областей, поддержку региональных программ развития образования и сетевых методических объединений.
Участие в отборе приняли более сорока субъектов РФ. Учитывался положительный опыт реализации программ и проектов по данной тематике, результативность запланированных мероприятий, а также существующий уровень развития системы образования.
Ирина Лобода отметила, что федеральная субсидия позволит усовершенствовать работу действующей в Ярославской области федеральной стажировочной площадки. Она обеспечивает разработку качественного содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов, их диагностику и коррекцию в рамках учебных программ.
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