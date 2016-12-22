|Уважаемые сотрудники энергетических предприятий региона, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш самоотверженный труд, помноженный на мастерство, обеспечивает надежное функционирование, непрерывную модернизацию базовой для современного общества сферы экономики.
Благодаря вашей работе в дома ярославцев, в школы и больницы поступают свет и тепло, в полной мере осуществляется энергоснабжение предприятий и организаций региона.
Проявляя ответственность и оперативность, вы содействуете уверенному движению Ярославской области по пути развития.
Спасибо вам за высокий профессионализм и добросовестный труд! Счастья вам, крепкого здоровья и успехов в работе!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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