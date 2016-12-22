​Уважаемые сотрудники энергетических предприятий региона, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш самоотверженный труд, помноженный на мастерство, обеспечивает надежное функционирование, непрерывную модернизацию базовой для современного общества сферы экономики.

Благодаря вашей работе в дома ярославцев, в школы и больницы поступают свет и тепло, в полной мере осуществляется энергоснабжение предприятий и организаций региона.

Проявляя ответственность и оперативность, вы содействуете уверенному движению Ярославской области по пути развития.

Спасибо вам за высокий профессионализм и добросовестный труд! Счастья вам, крепкого здоровья и успехов в работе!

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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