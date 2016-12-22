|Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев провел первое расширенное рабочее совещание с представителями туристического сообщества.
– Главой области Дмитрием Мироновым была поставлена задача – в кратчайшие сроки погрузиться во все сферы деятельности региона, – сказал Максим Авдеев. – Я объехал много районов, провел ряд частных встреч с представителями туроператорского и консалтингого сообщества. И могут сказать, что потенциал Ярославской области крайне высок. Но считаю, что использован он может быть гораздо более эффективно.
В первую очередь, по мнению Максима Авдеева, необходимо усилить продвижение ярославских туристических брендов на рынке. О том, что Ярославль – столица Золотого кольца России, должно быть широко известно и за пределами этого маршрута. Кроме того, некоторые направления нуждаются в изменении и наиболее интересной современной подаче. Требуется и создание новых точек притяжения. Для этого необходимо разработать актуальную концепцию развития туризма каждого района в отдельности и области в целом.
На встрече, призванной выявить, сформулировать и выработать решения по наиболее проблемным моментам, участники обменивались опытом и делились трудностями. В частности говорили о неудовлетворительном благоустройстве туристических зон – о плохих дорогах и отсутствии парковок. Есть сложности и во взаимодействии с представителями ГИБДД. Во многих регионах существует практика въезда туристических автобусов под запрещающие знаки. Если такое разрешение появится и в нашем регионе, по мнению собравшихся, это станет существенным конкурентным преимуществом области.
Не менее актуальна, по мнению участников встречи, и проблема труднодоступности некоторых востребованных достопримечательных мест. Так, например, под Переславлем-Залесским нет лестницы на Александрову гору, с которой открывается лучшая панорама на всю акваторию Плещеева озера. Именно поэтому в плохую погоду этот объект туроператоры стараются не включать в свои маршруты.
В завершение Максим Авдеев предложил участникам встречи подготовить к следующему заседанию полный список проблем, существующих сегодня в сфере туризма в Ярославской области. Все решения, озвученные на последующих встречах, будут учтены экспертной группой по туризму при разработке предложений в стратегию развития региона.
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вчера, 19:00
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