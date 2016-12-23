​Сегодня депутаты Ярославской областной Думы поддержали инициативу правительства о передаче на региональный уровень полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Большинством голосов – 34 депутата «за» , 5 – «против», еще 4 – воздержались, Дума приняла законопроект в окончательном чтении.



– Водохозяйственному комплексу области нужны реформы. Качество воды оставляет желать лучшего. Чтобы проводить эти реформы нам нужны соответствующие полномочия, – сказал заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко. – Сегодня депутаты поддержали данный законопроект. Будем работать. Теперь надо проводить инвентаризацию всех сетей, определить источники финансирования и перечень объектов, где нужны реформы.



Напомним, что в рамках региональной программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу обеспечения качественной питьевой водой всех жителей Ярославской области. Как говорилось в ходе заседания Думы, сточные воды сейчас попадают в реки практически без очистки. Особенно плохо ситуация обстоит в муниципальных районах. Где на достойное содержание сетей и очистку стоков у местной власти нет денежных средств. Консолидация водоканалов позволит власти региона привлечь инвесторов для модернизации всей областной системы и добиться лучшей очистки стоков.



– Для того, чтобы в правительстве могли предпринять меры по улучшению качества питьевой воды нужны полномочия. С принятием этого закона такие возможности у правительства появляются. Каким образом они это будут делать: путем объединения, привлечения инвестиций, мы узнаем чуть позже. Но главное – есть проблема с качеством воды и нам вместе, сообща надо ее решать, – прокомментировал принятие закона председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.



– За прошедшие несколько дней в том числе и на комитетах мы постарались найти концептуальные компромиссы, связанные в водоснабжением и водоотведением. И это совместное решение, – отметил председатель Комитета по законодательству Андрей Крутиков. – В настоящее время правительству мы даем время определить проблемные моменты с привлечением инвестиций, оценкой состояния комплекса. Правительству предстоит серьезная работа в этом направлении и, принимая сегодня решения, мы договорились семь раз отмерить, один раз отрезать.



В ходе обсуждения свое мнение высказала и прокуратура: замечаний к законопроекту нет.



Проект закона о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вступил в силу. Часть полномочий на региональный уровень будет передано с 1 января 2017 года, окончательно – с 2018.



Справка



Закон Ярославской области «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами