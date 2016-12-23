​23 декабря на координационном совете по патриотическому воспитанию почетными наградами были отмечены ярославцы, занимающиеся патриотическим воспитанием детей и молодежи. Памятной  медалью  «Патриот России»  награжден заместитель председателя правления ярославского отделения «Российского союз ветеранов Афганистана» Сергей Кузяев.  Региональное отделение «Юнармии» отмечено грамотой, подписанной  командующим ВДВ Владимиром Шамановым.

 – Патриот – это не только тот, кто носит военную форму, а тот, кто старается стать достойным гражданином России, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Наша задача – воспитать настоящих патриотов Отечества, знающих историю страны. Патриотическая работа – одно из важных направлений деятельности власти.

На встрече были также подведены  итоги первого этапа   реализации региональной программы  по патриотическому воспитанию.  По словам руководителя агентства по делам молодежи Максима Цветкова, в рамках программы организованы   профильные  патриотические лагеря, проведены конкурсы по поддержке  поискового движения. Также проделана большая работа по улучшению  материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи.

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