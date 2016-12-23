​23 декабря на координационном совете по патриотическому воспитанию почетными наградами были отмечены ярославцы, занимающиеся патриотическим воспитанием детей и молодежи. Памятной медалью «Патриот России» награжден заместитель председателя правления ярославского отделения «Российского союз ветеранов Афганистана» Сергей Кузяев. Региональное отделение «Юнармии» отмечено грамотой, подписанной командующим ВДВ Владимиром Шамановым.



– Патриот – это не только тот, кто носит военную форму, а тот, кто старается стать достойным гражданином России, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Наша задача – воспитать настоящих патриотов Отечества, знающих историю страны. Патриотическая работа – одно из важных направлений деятельности власти.



На встрече были также подведены итоги первого этапа реализации региональной программы по патриотическому воспитанию. По словам руководителя агентства по делам молодежи Максима Цветкова, в рамках программы организованы профильные патриотические лагеря, проведены конкурсы по поддержке поискового движения. Также проделана большая работа по улучшению материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи.