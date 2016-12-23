​С 26 декабря 2016 года по 10 января 2017 на территории региона вводится режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций документом разрешается привлекать и использовать  необходимые силы и средства.

Работа по координации деятельности всех профильных ведомств и структур возложена на региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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