​С 26 декабря 2016 года по 10 января 2017 на территории региона вводится режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций документом разрешается привлекать и использовать необходимые силы и средства.



Работа по координации деятельности всех профильных ведомств и структур возложена на региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.