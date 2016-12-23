​Общественный совет при департаменте образования Ярославской области подвел итоги независимой оценки деятельности общеобразовательных организаций.



– Независимая оценка – это важный инструмент обеспечения открытости учреждений образования и взаимодействия системы образования с обществом, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Большинство опрошенных в целом позитивно оценили деятельность школ. Но особенно важно, что они указали на проблемные точки и сформулировали конкретные предложения по улучшению деятельности учреждения. Результаты опроса будут внимательно проанализированы органами управления образованием, а предложения родителей и детей – учтены при составлении планов дальнейшей работы.



Тестирование проводилось с сентября по декабрь 2016 года: для родителей – в форме опроса через региональный интернет-дневник, для старшеклассников – на школьных компьютерах. Оценивались критерии, отражающие открытость и доступность информации, комфортность условий, доброжелательность и компетентность работников, а также удовлетворенность качеством образовательной деятельности. Кроме того, респондентам была предоставлена возможность в развернутой форме выразить свое мнение о деятельности учреждения: обозначить проблемы, выразить благодарность и т.д.



В опросе приняли участие порядка 70 тысяч человек: 20,6 тысячи – ученики 9-11 классов, 46,6 тысячи – их родители, 2,7 тысячи – родители воспитанников детских садов. Оценка конкретной организации признавалась состоявшейся, если в свое мнение о ней выразили не менее 30% респондентов.



В целом родители и ученики высоко оценили образовательную деятельность школ области. Качеством предоставляемых услуг удовлетворены более 85% респондентов. В числе проблем обозначены уменьшение количества поездок и экскурсий, большая нагрузка в школе, плохое обслуживание в столовых, неудачно планирование расписания уроков. Родителей волнуют вопросы перехода на пятидневную неделю, подготовки к экзаменам, безопасности на территории школы и другие.



По итогам исследования получена независимая оценка качества образовательной деятельности всех общеобразовательных организаций Ярославской области. Данные будут доступны на сайте департамента образования, а также на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях – http://bus.gov.ru