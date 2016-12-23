​В ЯрГУ им. Демидова состоялось заседание экспертной группы «Открытость и эффективность органов власти». Участники рассмотрели десять проектов по повышению открытости и эффективности органов власти, которые предлагается внести в программу социально-экономического развития региона «10 точек роста Ярославской области».



В обсуждении приняли участие представители Общественной палаты Ярославской области, регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, предприниматели, общественные организации и студенты.



Обратная связь с жителями области, разработка стандартов и методов оценки эффективности открытости органов государственной власти, а также создание информационных систем для их реализации – вот основные векторы работы экспертной группы «Открытость и эффективность органов власти», по мнению ее руководителя Дмитрия Брюханова.



Необходимо создать единое «информационное окно» - решили участники встречи. Это позволит установить прямой и диалог между населением и властью, позволит гражданам видеть результаты обращений.



Публичная отчетность должна быть доступна по форме – так считают эксперты. Сложившаяся сегодня практика предоставления отчетов в сложном для восприятия виде не может удовлетворить потребность граждан в информации о деятельности органов власти.



Решения и выводы экспертной группы будут учтены при формировании стратегии развития региона.



Напомним, глава Ярославской области Дмитрий Миронов поручил Правительству региона не позднее февраля 2017 года представить комплексную программу социально-экономического развития региона – стратегию на ближайшие годы. Дмитрий Миронов обозначил ключевые направления, которые составят основу новой стратегии – «10 точек роста Ярославской области». К разработке программы было привлечено экспертное сообщество. Профильные группы проведут детальный анализ ситуации во вверенной им сфере и сформируют предложения, которые будут представлены к публичному обсуждению. Глава региона особо подчеркнул, что каждый житель области может принять участие в разработке программы, представив свои предложения о том, как изменить жизнь области к лучшему.



Свои предложения можно направить по адресу: programma@yarregion.ru. Кроме того, пункты сбора заявок организованы во всех МФЦ и общественных палатах Ярославской области.