​Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента региональной безопасности Тимур Котюков. По его словам, это связано с тем, что впервые по предложению главы региона Дмитрия Миронова встреча Нового года будет организована на Советской площади.



- В этом году по предложению главы региона Дмитрия Миронова впервые на главной площади города проводится столь масштабное праздничное мероприятие. Впервые все жители города да и всего региона все вместе смогут встретить любимый праздник в самом центре Ярославля – на Советской площади. В связи с этим мы ожидаем значительный наплыв жителей области, гостей, и, соответственно, беспокоимся об особых мерах безопасности, - сказал Тимур Котюков. – Территорию Советской площади оградят турникеты. Кроме того, она будет контролироваться видеокамерами. Сотрудники правоохранительных органов смогут наблюдать за происходящим в онлайн режиме. Проходы в зоны проведения праздничных мероприятий будут снабжены досмотровой техникой, в частности металло-детекторами.



Тимур Котюков отметил, что вход на территорию будет свободным. Ограничения касаются предметов, которые можно будет пронести с собой. В частности, речь идет о различных пиротехнических изделиях.



- Призываю всех граждан, которые собираются посетить праздничные мероприятия, соблюдать правила и отнестись к этому с пониманием, - добавил Тимур Котюков.



Также территория будет обследована с применением служебно-розыскных собак и взята под круглосуточную охрану полиции. Проезд по Советской площади во всех направлениях будет закрыт с 25 декабря 2016 по 7 января 2017. Перекрытыми окажутся и подъезды со стороны Народного и Советского переулков. Автомобилистам при планировании своих трафиков необходимо это учитывать. Оставить автомобиль можно на Красной площади, возможность припарковаться имеется у речного вокзала на нижнем ярусе.



Ожидается, что в саму новогоднюю ночь на улицы Ярославля выйдет порядка 5 тысяч человек. Всего в праздничных мероприятиях по области примут участие около 50 тысяч.



Напомним, что все новогодние мероприятия на Советской площади будут финансироваться из внебюджетных источников. Организаторы подготовили насыщенную программу для всех категорий населения с 28 декабря 2016 года по 7 января 2017.



Программа новогодней ярмарки на Советской площади







28 декабря



16.00



Торжественная церемония открытия новогодней ярмарки. Зажжение огней на главной елке города. Концертная программа с участием Стаса Костюшкина​.



11.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.



13.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



15.30 – 17.00



Открытая тренировка по хоккею.



17.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



18.00



Праздничная программа «Новогодний караван».



19.00



Новогодний танцпол «Мегахит: топ-2016».



29 декабря



11.00 – 12.00



Открытие турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



11.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.30 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 15.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



30 декабря



11.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



11.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.00 – 15.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



31 декабря



11.00 – 02.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.00 – 15.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



22.00 – 04.00



Праздник встречи Нового, 2017 года «КиноНовый Новый год». Праздничный концерт, новогодняя дискотека «Праздничное ассорти», мультимедийное 3D-шоу, фейерверк.



11.00 – 02.00



Массовое катание на открытом катке.



1 января



15.00 – 22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.



17.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



2 января. «Карнавал на Советской»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.45 – 15.00



Открытая тренировка и мастер-класс по фигурному катанию.



12.00 – 17.00



Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец».



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00



Новогодний карнавал у елки, дефиле сказочных героев, игры и забавы для детей.



16.00



«Новогодний разгуляй» (парад масок, мастер-класс по новогодним танцам, хоровод «Нон-стоп», хороводный флешмоб).



17.00



«Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол в валенках, «Модельный валенок». Мастер-класс по составлению частушки, показательное выступление собак и конкурсы от социального проекта «Собаки для детей».



19.00



Новогодний танцпол «Супердискотека 90-х».



3 января. «Новогодний квест»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



12.00 – 17.00



Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец»..



13.45 – 15.00



Мастер-класс, соревнования по шорт-треку.



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



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15.00



Сказочное мегапредставление «Разборки у новогодней елки» с праздничными танцами, играми, хороводами со сказочными героями.



16.00



Новогодний квест «Снежная кутерьма».



Праздничные сюрпризы, неожиданные встречи с зимними персонажами и, конечно, выполнение необычного задания.



17.00



Интерактивная программа «Квест на ТехноПоле». Конкурсы от клуба популярных ведущих «Топ-10. Ярославль», выступление клуба служебного собаководства «Зооимперия».



19.00



Новогодний танцпол «Дискотека XXI века».



4 января. «Кругосветное путешествие»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 12.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.00 – 14.00



Открытая тренировка по хоккею.



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00



Танцевально-игровая программа «Новогодняя ку-ка-ру-сель» (игры и затеи с ростовыми куклами, веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой).



16.00



«Снежный бумс» (новогоднее путешествие по всему миру: консервативная Германия, фееричная Испания, креативная Америка… Главный рулевой путешествия – российский Дед Мороз).



17.00



Праздничная программа «Игры народов мира». Спортивные массовые игры: мини-лапта, вышибаловка, городки, хвост дракона, кегельбан по-русски, новогодняя эстафета.



19.00



Новогодний танцпол «Новогодний Non Stop».



5 января. «Вечеринка не в ботинках»



11.00-22.00



Работа новогодней ярмарки



10.00 – 12.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.00 – 15.00



Соревнования по хоккею в валенках.



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00



Игровая программа «Зимушка-забавушка», творческий конкурс «Снежинка на ладошке», спортивная эстафета «Охота на варежки».



16.00



«Вечеринка не в ботинках» – танцевальная площадка «Снего-Топ – 2017». Танцевальный флешмоб «Разогревайся!».



17.00



«Рождественский фестиваль добра». Фестиваль молодежных объединений: конкурсы, игры, эстафеты, добрые дела и творческие выступления.



19.00



Новогодний танцпол «Русский хит».



6 января. Фестиваль зимних забав «Накануне Рождества»



11.00 – 22.00



Работа новогодней ярмарки.



10.00 – 13.00



Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Студеный лед», матч за 3-е место, финал, закрытие турнира, награждение.



12.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



13.00 – 15.00



Лыжный фестиваль «Рождественская лыжня».



13.00 – 17.00, 18.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



17.00 – 18.00



Показательные выступления «Фитнес на льду».



15.00



«Накануне Рождества» – праздничная программа творческих коллективов Ярославской области: творческое объединение «Повадушка» (Любим), ансамбль «Русская горница» (пос. Ивняки), вокальный ансамбль «Диамант», вокальный ансамбль «Зарянка» (Тутаев) и



др.



17.00



Дворец молодежи приглашает друзей на танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты.



19.00



Новогодний танцпол «Pop Dance Chart».



7 января



11.00 – 22.00



Работа рождественской ярмарки.



10.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке.



15.00 – 17.00



Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.



15.00



«Чудеса под Рождество». Праздничный хоровод.



16.00



Театрализованная концертная программа «Рождество».



18.00



Праздничный танцпол «Рождественские встречи».



Массовое катание на катке будет осуществляться в соответствии с графиком. Возле катка будет организован стенд c информацией о правилах поведения. На катке могут находиться до 70 человек.



Прокат коньков – 150 руб./час.



Выход на лед со своими коньками – бесплатно.



В хоккейном турнире «Студеный лед» примут участие 8 команд. Расписание игр и турнирная сетка с набранными баллами будут размещены на стенде возле катка.



Фестиваль «Рождественская лыжня» будет проходить на Волжской набережной, от гостиницы «Волжская жемчужина» до ресторана «Поплавок» и обратно.



Выдача стартовых пакетов будет производиться 6 января с 11.00 до 12.00 в палатке судейского корпуса, которая будет установлена возле гостиницы «Волжская жемчужина».



Открытие фестиваля состоится в 12.30 на Советской площади Ярославля. Старт фестиваля в 13.00 на Волжской набережной. Награждение победителей и призеров в 14.45 на Советской площади.



В рамках фестиваля проводятся личные первенства среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше и командное первенство среди семейных команд. Условие по формированию семейной команды: папа, мама, ребенок (не старше 2003 г. р.).



Заявки на участие в фестивале подаются в МУ ДО «СДЮСШОР №3» на e-mail: sduschor3@gmail.com или по тел./факсу 8 (4852) 73-57-39 до 14.00 5 января.



Участники фестиваля, занявшие в личном первенстве среди юношей 1-й возрастной группы 2003 года рождения и младше 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.



Участники фестиваля, занявшие в личном первенстве среди девушек 1-й возрастной группы 2003 года рождения и младше 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.



Семейные команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.