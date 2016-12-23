|Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента региональной безопасности Тимур Котюков. По его словам, это связано с тем, что впервые по предложению главы региона Дмитрия Миронова встреча Нового года будет организована на Советской площади.
- В этом году по предложению главы региона Дмитрия Миронова впервые на главной площади города проводится столь масштабное праздничное мероприятие. Впервые все жители города да и всего региона все вместе смогут встретить любимый праздник в самом центре Ярославля – на Советской площади. В связи с этим мы ожидаем значительный наплыв жителей области, гостей, и, соответственно, беспокоимся об особых мерах безопасности, - сказал Тимур Котюков. – Территорию Советской площади оградят турникеты. Кроме того, она будет контролироваться видеокамерами. Сотрудники правоохранительных органов смогут наблюдать за происходящим в онлайн режиме. Проходы в зоны проведения праздничных мероприятий будут снабжены досмотровой техникой, в частности металло-детекторами.
Тимур Котюков отметил, что вход на территорию будет свободным. Ограничения касаются предметов, которые можно будет пронести с собой. В частности, речь идет о различных пиротехнических изделиях.
- Призываю всех граждан, которые собираются посетить праздничные мероприятия, соблюдать правила и отнестись к этому с пониманием, - добавил Тимур Котюков.
Также территория будет обследована с применением служебно-розыскных собак и взята под круглосуточную охрану полиции. Проезд по Советской площади во всех направлениях будет закрыт с 25 декабря 2016 по 7 января 2017. Перекрытыми окажутся и подъезды со стороны Народного и Советского переулков. Автомобилистам при планировании своих трафиков необходимо это учитывать. Оставить автомобиль можно на Красной площади, возможность припарковаться имеется у речного вокзала на нижнем ярусе.
Ожидается, что в саму новогоднюю ночь на улицы Ярославля выйдет порядка 5 тысяч человек. Всего в праздничных мероприятиях по области примут участие около 50 тысяч.
Напомним, что все новогодние мероприятия на Советской площади будут финансироваться из внебюджетных источников. Организаторы подготовили насыщенную программу для всех категорий населения с 28 декабря 2016 года по 7 января 2017.
Программа новогодней ярмарки на Советской площади
28 декабря
16.00
Торжественная церемония открытия новогодней ярмарки. Зажжение огней на главной елке города. Концертная программа с участием Стаса Костюшкина.
11.00 – 22.00
Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.
13.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
15.30 – 17.00
Открытая тренировка по хоккею.
17.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
18.00
Праздничная программа «Новогодний караван».
19.00
Новогодний танцпол «Мегахит: топ-2016».
29 декабря
11.00 – 12.00
Открытие турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
11.00 – 22.00
Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.
12.30 – 13.30
Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
12.00 – 15.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
14.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
30 декабря
11.00 – 13.30
Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
11.00 – 22.00
Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.
12.00 – 15.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
14.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке
31 декабря
11.00 – 02.00
Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.
12.00 – 15.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
22.00 – 04.00
Праздник встречи Нового, 2017 года «КиноНовый Новый год». Праздничный концерт, новогодняя дискотека «Праздничное ассорти», мультимедийное 3D-шоу, фейерверк.
11.00 – 02.00
Массовое катание на открытом катке.
1 января
15.00 – 22.00
Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.
17.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
2 января. «Карнавал на Советской»
11.00 – 22.00
Работа новогодней ярмарки.
10.00 – 13.30
Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
12.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
13.45 – 15.00
Открытая тренировка и мастер-класс по фигурному катанию.
12.00 – 17.00
Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец».
15.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
15.00
Новогодний карнавал у елки, дефиле сказочных героев, игры и забавы для детей.
16.00
«Новогодний разгуляй» (парад масок, мастер-класс по новогодним танцам, хоровод «Нон-стоп», хороводный флешмоб).
17.00
«Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол в валенках, «Модельный валенок». Мастер-класс по составлению частушки, показательное выступление собак и конкурсы от социального проекта «Собаки для детей».
19.00
Новогодний танцпол «Супердискотека 90-х».
3 января. «Новогодний квест»
11.00 – 22.00
Работа новогодней ярмарки.
10.00 – 13.30
Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
12.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
12.00 – 17.00
Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец»..
13.45 – 15.00
Мастер-класс, соревнования по шорт-треку.
15.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
15.00
Сказочное мегапредставление «Разборки у новогодней елки» с праздничными танцами, играми, хороводами со сказочными героями.
16.00
Новогодний квест «Снежная кутерьма».
Праздничные сюрпризы, неожиданные встречи с зимними персонажами и, конечно, выполнение необычного задания.
17.00
Интерактивная программа «Квест на ТехноПоле». Конкурсы от клуба популярных ведущих «Топ-10. Ярославль», выступление клуба служебного собаководства «Зооимперия».
19.00
Новогодний танцпол «Дискотека XXI века».
4 января. «Кругосветное путешествие»
11.00 – 22.00
Работа новогодней ярмарки.
10.00 – 12.30
Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
12.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
13.00 – 14.00
Открытая тренировка по хоккею.
14.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
15.00
Танцевально-игровая программа «Новогодняя ку-ка-ру-сель» (игры и затеи с ростовыми куклами, веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой).
16.00
«Снежный бумс» (новогоднее путешествие по всему миру: консервативная Германия, фееричная Испания, креативная Америка… Главный рулевой путешествия – российский Дед Мороз).
17.00
Праздничная программа «Игры народов мира». Спортивные массовые игры: мини-лапта, вышибаловка, городки, хвост дракона, кегельбан по-русски, новогодняя эстафета.
19.00
Новогодний танцпол «Новогодний Non Stop».
5 января. «Вечеринка не в ботинках»
11.00-22.00
Работа новогодней ярмарки
10.00 – 12.30
Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
12.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
13.00 – 15.00
Соревнования по хоккею в валенках.
15.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
15.00
Игровая программа «Зимушка-забавушка», творческий конкурс «Снежинка на ладошке», спортивная эстафета «Охота на варежки».
16.00
«Вечеринка не в ботинках» – танцевальная площадка «Снего-Топ – 2017». Танцевальный флешмоб «Разогревайся!».
17.00
«Рождественский фестиваль добра». Фестиваль молодежных объединений: конкурсы, игры, эстафеты, добрые дела и творческие выступления.
19.00
Новогодний танцпол «Русский хит».
6 января. Фестиваль зимних забав «Накануне Рождества»
11.00 – 22.00
Работа новогодней ярмарки.
10.00 – 13.00
Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Студеный лед», матч за 3-е место, финал, закрытие турнира, награждение.
12.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
13.00 – 15.00
Лыжный фестиваль «Рождественская лыжня».
13.00 – 17.00, 18.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
17.00 – 18.00
Показательные выступления «Фитнес на льду».
15.00
«Накануне Рождества» – праздничная программа творческих коллективов Ярославской области: творческое объединение «Повадушка» (Любим), ансамбль «Русская горница» (пос. Ивняки), вокальный ансамбль «Диамант», вокальный ансамбль «Зарянка» (Тутаев) и
др.
17.00
Дворец молодежи приглашает друзей на танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты.
19.00
Новогодний танцпол «Pop Dance Chart».
7 января
11.00 – 22.00
Работа рождественской ярмарки.
10.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке.
15.00 – 17.00
Мастер-классы в резиденции Деда Мороза.
15.00
«Чудеса под Рождество». Праздничный хоровод.
16.00
Театрализованная концертная программа «Рождество».
18.00
Праздничный танцпол «Рождественские встречи».
Массовое катание на катке будет осуществляться в соответствии с графиком. Возле катка будет организован стенд c информацией о правилах поведения. На катке могут находиться до 70 человек.
Прокат коньков – 150 руб./час.
Выход на лед со своими коньками – бесплатно.
В хоккейном турнире «Студеный лед» примут участие 8 команд. Расписание игр и турнирная сетка с набранными баллами будут размещены на стенде возле катка.
Фестиваль «Рождественская лыжня» будет проходить на Волжской набережной, от гостиницы «Волжская жемчужина» до ресторана «Поплавок» и обратно.
Выдача стартовых пакетов будет производиться 6 января с 11.00 до 12.00 в палатке судейского корпуса, которая будет установлена возле гостиницы «Волжская жемчужина».
Открытие фестиваля состоится в 12.30 на Советской площади Ярославля. Старт фестиваля в 13.00 на Волжской набережной. Награждение победителей и призеров в 14.45 на Советской площади.
В рамках фестиваля проводятся личные первенства среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше и командное первенство среди семейных команд. Условие по формированию семейной команды: папа, мама, ребенок (не старше 2003 г. р.).
Заявки на участие в фестивале подаются в МУ ДО «СДЮСШОР №3» на e-mail: sduschor3@gmail.com или по тел./факсу 8 (4852) 73-57-39 до 14.00 5 января.
Участники фестиваля, занявшие в личном первенстве среди юношей 1-й возрастной группы 2003 года рождения и младше 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.
Участники фестиваля, занявшие в личном первенстве среди девушек 1-й возрастной группы 2003 года рождения и младше 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.
Семейные команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, медалями и грамотами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.
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