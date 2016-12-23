​23 декабря в областном департаменте здравоохранения и фармации состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший врач участковой службы города Ярославля».



Лучшим педиатром признана Нина Волкова из детской клинической больницы № 1, лучшим терапевтом – Ирина Гусева из клинической больницы № 5.



– Труд участковых врачей очень важен для здравоохранения, и недаром эти специалисты становятся родными и близкими для многих семей, – отметил заместитель директора департамента Андрей Афонин. – Проводя конкурс, мы впервые решили прибегнуть к интернет-голосованию в режиме он-лайн. Участие в нем приняли около 5 тысяч жителей Ярославля. Мы даже не ожидали, что это вызовет такой большой общественный резонанс. Люди оставляли свои записи на сайте департамента, предлагали новые номинации. Постараемся учесть все инициативы при проведении конкурса в следующем году.



В этом году конкурс проводился впервые. Участие в нем приняли 17 терапевтов и 9 педиатров поликлиник города.



– Мне очень приятно, что родители моих маленьких пациентов высоко оценили мою работу, – сказала Нина Волкова. – Я лечу детей уже 29 лет, очень их люблю, поэтому эта награда имеет для меня особую ценность.