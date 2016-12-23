​23 декабря глава региона Дмитрий Миронов встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Встреча прошла в Москве в патриаршей резиденции. Предстоятель Русской православной церкви поздравил Дмитрия Миронова с назначением на должность, отметив, что Ярославль и область занимает особое место среди русских городов и регионов, как в силу своего географического положения, так и благодаря богатой истории.

По словам Патриарха, Ярославль является великим свидетелем единства всего нашего народа.  В ходе беседы, участником которой был и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, были затронуты и вопросы взаимодействия церкви и государства в Ярославской области.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 15:30
44 просмотров
2016.12.23 Ролик о новогоднем городе посмотрели тысячи ярославцев
2016.12.23 Дмитрий Миронов: "Доверие Президента ко многому обязывает"
2016.12.23 Дмитрий Миронов: "Доверие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ко многому обязывает"
2016.12.23 Дмитрий Миронов прокомментировал ответ Президента РФ В.В.Путина, на вопрос журналиста «Комсомольской правды» А.Гамова
2016.12.23 Владимир Путин: "Валентина Терешкова поблагодарила меня за назначение Дмитрия Миронова"