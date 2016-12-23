​23 декабря глава региона Дмитрий Миронов встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



Встреча прошла в Москве в патриаршей резиденции. Предстоятель Русской православной церкви поздравил Дмитрия Миронова с назначением на должность, отметив, что Ярославль и область занимает особое место среди русских городов и регионов, как в силу своего географического положения, так и благодаря богатой истории.



По словам Патриарха, Ярославль является великим свидетелем единства всего нашего народа. В ходе беседы, участником которой был и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, были затронуты и вопросы взаимодействия церкви и государства в Ярославской области.