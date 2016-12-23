​22 декабря в Правительстве области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где были подведены итоги работы в уходящем году и намечены планы на будущий. Основной вопрос повестки дня - преступность и правонарушения среди несовершеннолетних.

В целом, общее количество зарегистрированных преступлений в текущем году  по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизилось почти на 3%. Однако в некоторых районах Ярославля зафиксирован рост этого показателя. Речь идет о Кировском и Красноперекопском районах. На сегодняшний день на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 1635 несовершеннолетних правонарушителей.

- Крайне важно сегодня, - подчеркнул первый  заместитель председателя Правительства Виктор Костин,  - усилить индивидуальную профилактическую работу среди несовершеннолетних. Предотвратить преступление, не дать ребенку встать на путь противоправного поведения – вот главная задача комиссий при работе с детьми, находящимися в группах риска.

Особое внимание собравшиеся уделили вопросам работы с «трудными семьями». В течение 2016 года сотрудниками полиции в государственные учреждения помещено 346 детей, жизни и здоровью которых в семье угрожала реальная опасность.

- Проблемы, возникающие сегодня в семьях, как правило, отражаются на детях. Решать их необходимо с привлечением профессионалов, в индивидуальном порядке и ни в коем случае не замалчивать. И я призываю присутствующих сегодня к активному диалогу, - заметил Виктор Костин.  

Огромную роль в профилактике правонарушений играет качество организации досуга несовершеннолетних, отметил  руководитель агентства по делам молодежи Максим Цветков. Например, дети с огромным интересом принимают участие в  игре «Знаю закон - знаю права», а для подростков создана программа по профилактике экстремизма «Многогранник».

Участники встречи подчеркнули важность  внедрения новых форм и методов работы с подростками, активно используя при этом социальные сети, возможности телекоммуникационной сети интернет.

По итогам работы  руководители различных органов системы профилактики преступности среди несовершеннолетних будут отчитываться ежеквартально.

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