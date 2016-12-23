​23 декабря в Ярославском художественном музее состоялась презентация проектов-победителей ведущих учреждений культуры региона, получивших международные награды в 2016 году.



– Эти учреждения своей работой делают честь для культуры и искусства нашего региона, – отметила на презентации директор департамента культуры Марина Васильева. – Культурная среда в Ярославской области и музейном сообществе способствует появлению в наших учреждениях замечательных проектов, которые становятся победителями. К концу этого года мы собрали хороший урожай призов.



В 2016 году три учреждения культуры Ярославской области стали лауреатами престижных международных наград. Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Г. Волкова стал лауреатом одной из самых престижных наград в области театрального искусства России и Европы – премии Станиславского. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» отмечен как серебряный призер фестиваля F@IMP 2.0 за документальный фильм «Музейное действо». А ярославский художественный музей благодаря приложению проекта «Дом в разрезе» на этом же фестивале стал бронзовым призером.



Кроме того, Ярославский художественный музей – единственный российский номинант на звание «Европейский музей года–2016».



– Эта премия учреждена советом Европы и Евросоюзом, – сказала директор музея Алла Хатюхина. – Она является самой престижной в области музейного дела и войти в лист финалистов – это очень большая заслуга для музея. Для нас важно, что мы смогли перестроить деятельность, чтоб отвечать всем требованиям. Проделана большая работа на протяжении последних 5 лет.