​Сегодня на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «КП» Александра Гамова о последних кадровых назначениях руководителей в регионы РФ, в том числе – врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.



Александр Гамов: Говорят, что, якобы, Владимир Владимирович Путин их «обкатывает» или не доверяет местным элитам? Мне показалось, что это продолжение старой традиции, когда Вы назначили руководителем Ингушетии человека со стороны Евкурова. Чем это вызвано? Вы не доверяете местному губернаторскому корпусу? В связи с известными посадками. Так ли это? Для чего Вы их «обкатываете»? Для каких целей?



Владимир Путин: Цель – благо России. А как ее достичь? Это экономикой надо заниматься, социальной сферой, обеспечением обороноспособности и безопасности. Для этого нужны, конечно, подходяще люди. У нас сколько регионов России? 85. А сколько человек Вы назвали сейчас? Троих. И что, они такую существенную роль играют во всём депутатском корпусе?



Кто назначен или, точнее, был избран с подачи Президента в тех или иных субъектах Федерации? Давайте посмотрим, что там происходит. Вот и ответ на вопрос: доверяем мы местным, так называемым, кадрам или нет? Конечно, доверяем! В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают выходцы из этих регионов. Но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. Нужна свежая кровь. Это совершенно очевидная вещь. И это, кстати говоря, востребовано гражданами региона – чтобы произошло определенное обновление региональных элит.



Вы назвали двух или трех человек, но даже в последних изменениях их гораздо больше. Все это достаточно молодые эффективные, энергичные и, на мой взгляд, перспективные руководители, кстати говоря, хорошо себя зарекомендовавшие. Поэтому критерии отбора – личные деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю.



По поводу того, какие виды есть на них – это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу. Вот Дюмин проработал полгода в Тульской области, за него проголосовало 85 процентов граждан региона. Это хороший показатель. Но этого недостаточно. Нужно показать результаты в практической работе. Это касается и других моих коллег, начиная от Севастополя, Кировской области и Ярославля.



Я недавно разговаривал с легендарным человеком – Терешковой. Которая мне сказала, «ой, как хорошо, большое Вам спасибо, что Вы нашли такого к нам человека в Ярославль» Ну значит уже первые признаки того, что человек вписывается в те задачи, которые ему предстоит решить, уже есть. Ну, слава Богу! Дай Бог успехов в работе на благо людей, проживающих в этих регионах.



Участие в пресс-конференции принимают около полутора тысяч российских и зарубежных журналистов. Ярославскую область представляют сотрудники телеканалов, интернет-изданий, областных и районных газет. Сотрудники ГТРК "Ярославия", областной газеты "Северный Край", районой газеты "Некрасовские будни".



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