​- Доверие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ко многому обязывает. Это огромная ответственность перед государством, перед жителями Ярославской области и всей страны. Нам предстоит серьезная работа на результат. Сейчас идет подготовка программы развития региона на перспективу. И я рассчитываю на поддержку общественности, руководителей крупных промышленных предприятий, работников бюджетной сферы и граждан. Вместе мы выведем Ярославскую область на передовые позиции. Отдельное спасибо Валентине Владимировне Терешковой за поддержку.