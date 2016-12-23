​- Доверие  Президента  Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ко многому обязывает.  Это  огромная ответственность перед государством, перед  жителями Ярославской области и всей страны.   Нам предстоит серьезная  работа на результат.  Сейчас  идет подготовка программы развития региона на перспективу.  И я рассчитываю на поддержку общественности, руководителей крупных промышленных предприятий, работников бюджетной сферы и граждан. Вместе мы выведем Ярославскую область на передовые позиции. Отдельное спасибо Валентине Владимировне Терешковой за поддержку.

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вчера, 16:45
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