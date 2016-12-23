|Областной телеканал «Первый Ярославский» изготовил ролик о новогоднем Ярославле. В нем собраны красивые планы новогоднего оформления города. Уже тысячи ярославцев просмотрели его в Интернете.
– Конечно, все ярославцы обратили внимание, насколько преобразился областной центр в этом году. И мы как патриоты родного города решили запечатлеть это на видео, – сказала главный редактор телеканала «Первый Ярославский» Екатерина Капустян. – Более того, все жители области смогут увидеть самые яркие и красочные моменты открытия новогодней ярмарки на Советской площади в прямом эфире нашего телеканала 28 декабря в 16.00. А вечером все, кто не смог посмотреть открытие, увидят его в повторе.
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вчера, 19:00
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