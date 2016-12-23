​Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря. На борту самолета Ту-154 находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять журналистов, в том числе сотрудники Первого канала.



– Это огромная трагедия, – сказал Дмитрий Миронов. – Авиакатастрофа унесла жизни многих талантливых и самоотверженных людей, которые в преддверии Нового года отправились подержать боевой дух российских военных в Сирии. От имени жителей Ярославской области я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сердцем и душой мы вместе с вами.



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