|26 декабря Указом Президента в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.
Глава региона Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
В день траура на всех государственных учреждениях приспущены флаги России, отменены все праздничные и развлекательные мероприятия. Так же телеканалы снимут с эфира рекламу.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:45
20 просмотров
2016.12.26 Елка – в подарок!2016.12.26 В Ярославле открылась выставка «Книги года в Некрасовке»2016.12.26 В Ярославской области проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-1542016.12.25 Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Сочи2016.12.23 Ролик о новогоднем городе посмотрели тысячи ярославцев