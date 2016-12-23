​26 декабря Указом Президента в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

Глава региона Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

В день траура на всех государственных учреждениях приспущены флаги России, отменены все праздничные и развлекательные мероприятия. Так же телеканалы снимут с эфира рекламу.

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