​26 декабря Указом Президента в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.



Глава региона Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.



В день траура на всех государственных учреждениях приспущены флаги России, отменены все праздничные и развлекательные мероприятия. Так же телеканалы снимут с эфира рекламу.