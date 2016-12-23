​Во всех храмах Ярославской области проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Об этом сообщили в Ярославской епархии.



– Молитвенно русская православная церковь поддерживает всех родственников погибших и молится за души усопших, – сказал иерей Александр Сатомский, пресс-секретарь Ярославской епархии. – Конечно, страну постигло большое горе. И все мы скорбим.



Напомним, что ранее глава региона Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших. На борту самолета Ту-154, разбившегося над Черным морем, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, в том числе сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.