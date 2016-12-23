​Сегодня в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова открылась книжная выставка «Книги года в Некрасовке». На ней представлены издания–победители целого ряда известных современных литературных премий. Здесь можно перелистать призеров таких конкурсов, как «Большая книга», «Букер», «Книга года», «Национальный бестселлер», «Просветитель», «Русский Букер», «Ясная Поляна».



– Мы считаем, что это уникальная возможность познакомиться сразу с несколькими яркими и интересными современными произведениями, – отмечает начальник отдела музеев и библиотек департамента культуры Ирина Сычева. – Такая выставка проходит в библиотеке впервые. Но Правительство области поддерживает идею сделать ее традиционной.



Всего здесь можно увидеть 85 книг. Каждый из авторов представленных работ, по мнению сотрудников библиотеки, обладает индивидуальным стилем и особым мировоззрением.



– Каждая представленная здесь книга достойна читательского внимания и обещает незабываемые впечатления, – уверена главный хранитель фондов библиотеки им. Н.А. Некрасова Светлана Гуляева.



Выставка будет работать до 9 января.