​Сегодня в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова  открылась  книжная выставка «Книги года в Некрасовке». На ней  представлены  издания–победители целого ряда известных современных литературных премий. Здесь можно перелистать призеров таких конкурсов, как «Большая книга», «Букер», «Книга года», «Национальный бестселлер», «Просветитель», «Русский Букер», «Ясная Поляна».

– Мы считаем, что это уникальная возможность познакомиться сразу с несколькими яркими и интересными современными произведениями, – отмечает начальник отдела музеев и библиотек департамента культуры Ирина Сычева. –  Такая выставка проходит в библиотеке  впервые. Но  Правительство области поддерживает идею сделать ее традиционной.

Всего здесь можно увидеть 85 книг. Каждый из авторов представленных работ, по мнению сотрудников библиотеки, обладает индивидуальным стилем и особым мировоззрением.   

– Каждая представленная здесь книга достойна читательского внимания и обещает незабываемые впечатления, – уверена главный хранитель фондов библиотеки  им. Н.А. Некрасова  Светлана Гуляева.

Выставка будет работать до 9 января.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
13:45
10 просмотров