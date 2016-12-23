​Акция с таким названием стартовала в Ярославской области. В канун новогодних и рождественских праздников Правительство региона решило подарить ели, выращенные на территории Петровского питомника Ростовского муниципального района, всем детским домам, оставившим заявку на получение символа Нового года.



Всего более 30 отборных пышных елок будет передано 24 детским учреждениям, детским домам, школам-интернатам из 9 муниципальных районов области. Кроме того, представители Правительства региона, департамента лесного хозяйства, муниципальных лесничеств совместно с арендаторами лесных участков поздравят детей с наступающими праздниками и вручат им подарки.



– В Ярославской области впервые проводится подобное мероприятие. Наша цель – подарить детям праздник, доставить радость, – сказал директор департамента – главный государственный лесной инспектор Ярославской области Николай Савельев. – Кроме того, важно помнить, что лес – это живой организм, который требует заботы и ухода. Его обновление, заготовка древесины, вырубка и выращивание новых деревьев – это естественный процесс, но проводить его необходимо централизованно. Незаконная вырубка лесных насаждений административно и уголовно наказуема.



Напомним, в настоящее время в Ярославской области под контролем губернатора Дмитрия Миронова проходит профилактическая операция «Ель». В ее рамках организовано усиленное патрулирование лесов с целью профилактики и пресечения незаконной рубки хвойных насаждений. По площади лесного фонда Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО, по объемам незаконных вырубок – третье. В текущем году в результате контрольных мероприятий уже выявлено 139 случаев, ущерб составил 68 миллионов рублей. Штраф за незаконно вырубленную небольшую елку может достигать 500 тысяч рублей.