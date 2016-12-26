​С таким призывом налоговые органы Ярославской области обратились к жителям региона.



– До наступления новогодних праздников остается несколько дней. Обычно в конце года подводятся итоги года уходящего, составляются планы на будущее, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Входить в новый год с долгами всегда считалось плохой приметой.



В этой связи налоговые органы Ярославской области призывают граждан не изменять традициям - погасить все свои налоговые долги до наступления нового года. И напоминают, что срок уплаты имущественных налогов за 2015 год истек 1 декабря. Со 2 декабря начисленные, но не уплаченные суммы налогов становятся задолженностью и за несвоевременную уплату налогов начисляются пени.



Все уплаченные суммы налогов полностью поступают в бюджеты региона (транспортный налог), городов и сельских поселений (земельный налог и налог на имущество физических лиц) и являются одним из основных источников формирования соответственно регионального и местных бюджетов.



Информацию о наличии налоговой задолженности можно узнать здесь:



• с помощью интерактивного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.ru), посредством которого можно осуществить и оплату налогов и зарегистрироваться в котором можно лично в любой налоговой инспекции, имя при себе паспорт гражданина РФ и свидетельство о присвоении ИНН;



• через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) с помощью сервиса «Налоговая задолженность физических лиц», который также позволит осуществить оплату налоговых платежей;



• в налоговой инспекции, адрес которой поможет определить электронный сервис ФНС России «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».



Заплатить налоги в режиме онлайн можно также, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Заплати налоги» (регистрация не требуется).