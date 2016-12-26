​С таким призывом  налоговые органы Ярославской области обратились к жителям региона.

– До наступления новогодних праздников остается несколько дней. Обычно в конце года подводятся итоги года уходящего, составляются планы на будущее, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Входить в новый год с долгами всегда считалось плохой приметой. 

В этой связи налоговые органы Ярославской области призывают граждан  не изменять традициям  -  погасить все свои налоговые  долги до  наступления  нового  года. И напоминают, что срок  уплаты имущественных налогов за 2015 год  истек 1 декабря.  Со 2 декабря начисленные, но не уплаченные  суммы налогов  становятся задолженностью и за  несвоевременную уплату налогов начисляются пени.

Все уплаченные суммы налогов полностью поступают в бюджеты региона (транспортный налог), городов и сельских поселений (земельный налог и налог на имущество физических  лиц) и являются одним из основных источников формирования соответственно регионального и  местных бюджетов.

Информацию о наличии налоговой задолженности можно узнать здесь:

•        с помощью интерактивного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.ru), посредством которого можно осуществить  и  оплату налогов и зарегистрироваться в котором можно лично в любой налоговой  инспекции, имя при себе паспорт гражданина РФ и свидетельство о присвоении ИНН;

•        через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) с помощью сервиса «Налоговая задолженность физических лиц», который также позволит осуществить оплату налоговых платежей;

•        в налоговой инспекции, адрес которой поможет определить электронный сервис ФНС России «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Заплатить налоги  в режиме онлайн  можно также, воспользовавшись электронным сервисом   ФНС России «Заплати налоги» (регистрация не требуется).

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