По информации областного  департамента здравоохранения по состоянию на 26 декабря  2016 года в регионе   зарегистрировано  более 11 тысяч  заболевших  ОРВИ  и гриппом.  В 199 случаях в ходе  лабораторных  исследований был    выделен штамм вируса гриппа А( H3N2).  Большую часть  заболевших людей составляют дети. 

В настоящее время для госпитализации инфекционных больных, в том числе ОРВИ и гриппом, имеется 410 коек в 13 стационарах области. При ухудшении эпидемической обстановки  дополнительно планируется развертывание 1389  коек в 35 медицинских организациях.

В лечебных учреждениях области созданы запасы профилактических и лечебных препаратов, в том числе противовирусных, оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Также в настоящее время  на карантин  закрыто 6 школ, 160 классов, из них 61 – в Ярославле, и 85 групп в детских садах.

Во всех медицинских организациях  проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с  приказом Управления Роспотребнадзора по Ярославской области и департамента здравоохранения от 15.11.2016             № 898/1377 « О неотложных мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в сезон 2016-2017».

Данный вопрос находится на постоянном контроле департамента.

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