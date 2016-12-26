По информации областного департамента здравоохранения по состоянию на 26 декабря 2016 года в регионе зарегистрировано более 11 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. В 199 случаях в ходе лабораторных исследований был выделен штамм вируса гриппа А( H3N2). Большую часть заболевших людей составляют дети.



В настоящее время для госпитализации инфекционных больных, в том числе ОРВИ и гриппом, имеется 410 коек в 13 стационарах области. При ухудшении эпидемической обстановки дополнительно планируется развертывание 1389 коек в 35 медицинских организациях.



В лечебных учреждениях области созданы запасы профилактических и лечебных препаратов, в том числе противовирусных, оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.



Также в настоящее время на карантин закрыто 6 школ, 160 классов, из них 61 – в Ярославле, и 85 групп в детских садах.



Во всех медицинских организациях проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Ярославской области и департамента здравоохранения от 15.11.2016 № 898/1377 « О неотложных мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в сезон 2016-2017».



Данный вопрос находится на постоянном контроле департамента.