​В 2016 году объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Ярославской области вырос в сравнении с предыдущим годом почти на 20 процентов. В общей сложности такого рода помощь получили около 7,5 тысяч жителей региона. Объем финансирования на эти цели составил 1 миллиард 51 миллион 558 тысяч рублей – субсидии из федерального бюджета и средства обязательного медицинского страхования, а также более 500 миллионов рублей – из областного бюджета.



– Обеспечение населения качественными медицинскими услугами, оказание амбулаторно-клинической помощи – ключевые задачи для Правительства Ярославской области. Не случайно, основная доля расходов бюджета 2017 года ориентирована именно на социальную политику, образование и здравоохранение, – подчеркнул глава региона Дмитрий Миронов.



Необходимость и важность изменений, которые должны происходить в системе здравоохранения всех регионов страны, отметил Президент России Владимир Путин. В своем послании Федеральному собранию он назвал развитие высокотехнологичной медицинской помощи в числе главных приоритетов государственной политики.



Высокотехнологичную медпомощь в Ярославской области сегодня оказывают 10 медицинских организаций. Она предоставляется по 19 профилям и более 80 видам.



Еще около двух тысяч жителей региона получают современную медицинскую помощь в федеральных клиниках за счет средств федерального бюджета. Наиболее востребованы направления сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, онкологии и гематологии.



В 2017 году объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств областного бюджета планируется увеличить ещё на 6,5%.



Также на территории Ярославской области в настоящее время реализуется Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» на 2016 - 2020 годы. В 2016 году в рамках Программы в Ростовском муниципальном районе завершено строительство и введена в эксплуатацию поликлиника в городе Ростов, завершена реконструкция офиса врача общей практики в рабочем поселке Поречье – Рыбное. В ближайшее время планируется завершение реконструкции офиса врача общей практики в п. Тихменево Рыбинского МР. Ведутся работы по проектированию объекта «Строительство детской поликлиники ГАУЗ Клиническая больница № 2 г. Ярославля».



Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в 2016 году был завершен капитальный ремонт хирургического корпуса ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А.Семашко», ремонт торакального отделения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», ремонт пищеблока в ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», ремонт инфекционного отделения в ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».