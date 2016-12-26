​В регионе будет создана контрольно-ревизионная инспекция. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



- Инспекция будет осуществлять финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, контролировать проведение закупок, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ярославской области, - пояснил Дмитрий Степаненко.Как следует из положения о контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области, новый орган будет проводить контрольные мероприятия, систематизировать и анализировать полученные результаты. В пределах своих полномочий инспекция может издавать приказы, носящие нормативный характер.



Вся информация о проведении плановых и внеплановых проверок, их результатах и выданных предписаниях будет размещаться в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. По результатам проверок, проведенных сотрудниками инспекции в течение года, будут готовиться материалы для включения в итоги социально-экономического развития Ярославской области. Руководитель инспекции будет нести ответственность за выполнение возложенных на инспекцию полномочий и функций.



- Инспекция проводит плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, - указано в положении о контрольно-ревизионной инспекции.



Напомним, в сентябре этого года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов заявил в необходимости создания самостоятельного контрольного органа. Миронов подчеркивал, что будет лично курировать органы власти, отвечающие за надзор.



Новая контрольно-ревизионная инспекция начнет свою работу 1 января 2017 года.