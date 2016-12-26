​Сегодня прошло заседание экспертной группы по культуре. Участники обсудили предложения и проекты, которые должны будут войти в программу социально-экономического развития региона «10 точек роста», инициированную врио губернатора области Дмитрием Мироновым.



Участники заседания, среди которых представители различных культурно-досуговых учреждений, встретились в Гаврилов-Яме на базе производственного объединения «Сады Аурики». Предприятие занимается, в частности, возрождением гончарного искусства. Здесь установлены уникальные печи обжига, созданные по образцам XVIII века. По словам руководителя группы, специалиста ГУДПО Учебно-методического центра работников культуры и искусства области Дмитрия Полознева, обстановка способствовала плодотворной и качественной работе.



На встрече прозвучали предложения о создании единого портала, который объединил бы информацию по всем учреждениям культуры и мероприятиям. Обсудили идею грантового финансирования различных культурных проектов. Подняли и кадровую проблему в культурной сфере. Однако большую часть времени посвятили разговору о состоянии объектов культурного наследия.



Ярославская область занимает 5 место в стране по притоку туристов, и именно памятники культуры во многом обеспечивают этот показатель. На данный момент более 10% из них нуждаются в серьезном ремонте. Финансируются реставрационные работы в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Однако данные вложения не могут позволяют выполнить весь необходимый объем работ, поэтому участники совещания обозначили необходимость поиска дополнительных источников финансирования.



– Сегодня мы обсуждаем с коллегами ряд важнейших и актуальных для нашей сферы проблем, – сказал Дмитрий Полознев. – Вряд ли мы найдем ответы сразу на все вопросы. Но то, что мы их поднимаем, является первым шагом на этом пути. Надеюсь, наши предложения впоследствии будут учтены при формировании стратеги развития региона.



К обсуждению этих и других актуальных вопросов члены группы еще вернутся на будущих заседаниях. На них же будут выработаны предложения для их решения.



Справка



Всего на территории Ярославской области находится 4704 объекта культурного наследия. Из них 1111 объектов культурного наследия федерального значения, 514 объектов регионального значения, 43 объекта местного (муниципального) значения и более 3000 выявленных объектов культурного наследия.