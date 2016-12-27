​Вчера в Агентстве стратегических инициатив были подведены итоги VII Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Победителем в номинации «Социальный бизнес года» стал Артем Квасов, представлявший Ярославскую область. Его проект частного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр «Гарантия Знаний» предусматривает организацию инженерных курсов по робототехнике, программированию и химии для учеников школ и воспитанников детских садов.



Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России», организованный Федеральным агентством по делам молодежи, в этом году проводился в седьмой раз. Участие в нем приняли около 2 тысяч молодых предпринимателей из 56 субъектов РФ. Наш регион также представлял победитель областного этапа в номинации «Открытие года» Мураз Айлазов, разработавший концепцию туристского объекта на базе животноводческого комплекса ООО «Романовское».