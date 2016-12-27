​27 декабря в Ярославле состоялось официальное открытие «Лавки ярославских производителей». Объединение местных предприятий создано в целях продвижения качественной и конкурентоспособной продукции на потребительский рынок области в рамках программы импортозамещения. В церемонии открытия Первого совместного магазина ярославских производителей принял участие заместитель Председателя правительства Валерий Холодов.



– К сожалению, сегодня не все сельскохозяйственные предприятия Ярославской области могут попасть на полки федеральных сетевых компаний из-за жестких требований по ценовому коридору, высокой наценки, условий поставки. Многие начинают открывать точечные отраслевые магазины, чтобы ярославцы могли по достоинству оценить продукцию, изготовленную в родном регионе, – подчеркнул Холодов. – «Лавка Ярославских производителей» – первое объединение сразу нескольких местных предприятий. Их продукция востребована на рынке. Не успел открыться магазин – уже появились свои покупатели.



На сегодняшний день «Лавка» – это объединение трех компаний: мясного производства СПХ ОАО «Вощажниково» Борисоглебского МР, частной ремесленной сыроварни Марии Коваль Переславского МР и «Угличской перепелиной фабрики». В перспективе – расширение ассортимента высококачественной натуральной продукции и пополнение рядов местных сельскохозяйственных производителей.



В Ярославской области под контролем главы региона Дмитрия Миронова реализуется региональная продовольственная программа «Покупай Ярославское», направленная на расширение рынка местной продукции. В 2017 году в рамках данной программы планируется открытие еще около 10 подобных магазинов местных производителей в Ярославле, а в перспективе – и на территории региона.



Для справки



Мясной цех СПХ ОАО «Вощажниково» - часть известного крупного холдинга, производителя сырого молока. Мясной цех объемом 500 кг переработки в день перерабатывает говядину только собственного производства и готовит исключительно натуральные колбасы из настоящего мяса по традиционным рецептурам. Всего более 15 видов продукции.



«Сыроварня Марии Коваль» ежедневно перерабатывает 1 тонну сыропригодного молока высшего сорта от местной породы «Ярославская». Специализация сыроварни - уникальные авторские технологии изготовления элитных твердых сортов сыра, для изготовления которых используются знания, полученные в Голландии и Швейцарии, а также сыров с благородной белой и голубой плесенью. Всего более 20 видов различных сыров.



«Угличская перепелиная фабрика» - крупнейшее предприятие по производству перепелиной продукции в России и Европе. Здесь выращиваются перепела бел добавления гормонов роста и антибиотиков, а для кормления птицы закупается настоящее зерно. Производится перепелиное яйцо, которое является исключительно полезным и диетическим продуктом. Изготавливается майонез на основе перепелиных яиц, широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса перепелов.