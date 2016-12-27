Выработаны решения по завершению строительства более 30 проблемных объектов. Это стало главным результатам деятельности Департамента государственного жилищного надзора в этом году.



Ведомство подвело предварительные итоги уходящего года. Всего в рамках одного из направлений деятельности – контроля в области долевого строительства – было проведено более 700 мероприятий. Вынесено 38 предписаний о необходимости устранения нарушений. 129 человек привлечены к административной ответственности. Регулярно проводились встречи с дольщиками. 453 человека были внесены в реестр граждан, чьи права были нарушены. В результате удалось выработать решения по завершению строительства 31 объекта. Еще два проблемных дома были введены в эксплуатацию.



Активно велась и работа по контролю за управлением многоквартирными домами. Всего выявлено более 20 тысяч правонарушений. По всем случаям были вынесены предписания. Уровень их исполнения превысил 90%. Сумма наложенных административных штрафов составила 28 млн. руб.



Важнейшим направлением уходящего года была работа с обращениями граждан. Всего было рассмотрено 18 тысяч жалоб. Увеличилось количество нареканий по содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В отношении юридических лиц, допустивших эти нарушения при предоставлении соответствующей услуги, составлены административные протоколы.