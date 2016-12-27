​27 декабря глава региона Дмитрий Миронов принял участие в заседании Государственного Совета РФ, которое провел президент РФ Владимир Путин.



В качестве одного из ключевых направлений дальнейшей работы глава государства обозначил кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, водоемы и почву. Также Владимир Путин подчеркнул важность обезвреживания отходов производства и потребления, решение проблем энергосбережения, сохранение лесов, почв, редких видов животных и растений.



Дмитрий Миронов, комментируя итоги заседания, отметил, что Правительство области уже утвердило план проведения в 2017 году в регионе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. В нем, в частности, предусмотрены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду и развитие газозаправочной инфраструктуры.



Сегодня Ярославская область занимает 6 место в ЦФО по объему выбросов в атмосферу. Их общий объем составляет порядка 190 тыс. тонн, из них выбросы от стационарных источников – порядка 90 тыс. тонн, от автотранспорта – порядка 100 тыс. тонн.



На заседании одним из важных направлений экологической работы Владимир Путин также обозначил сбережение и оздоровления общенациональных объектов, в числе которых назвал реку Волгу. Она является основным источником водоснабжения населения Ярославской области. Однако из-за постоянного сброса неочищенных и необеззараженных сточных вод вода в ней далека от идеальной.



– Мы уже активно включились в работу в этом направлении, – отметил Дмитрий Миронов . – Я дал поручение разработать региональную программу под рабочим названием «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» на период до 2021 года. В ее рамках планируется модернизировать все очистные сооружения на протяжении Волги в границах Ярославской области на основе применения самых современных технологий. Сегодня износ инженерной инфраструктуры, очистных сооружений в регионе составляет более 75%, качество сточных вод не соответствует нормативам. Поэтому проблема модернизации назрела давно. Проект, конечно, затратный: более 3,5 миллиарда рублей. Но конечная цель этой программы – качественная питьевая вода и системы водоочистки стоков, а это здоровье людей. Это главное.