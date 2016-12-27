В Ярославской области начался сезон новогодних детских представлений. 27 декабря на губернаторскую елку в Ярославский театр юного зрителя со всей области приехали 1440 ребят. В числе приглашенных – дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Слова  поздравления маленьким ярославцам и их родителям  в приветственном адресе направил  глава региона Дмитрий Миронов.

– Для многих людей Новый год является любимым праздником. Предновогодняя пора всегда наполнена ожиданием перемен к лучшему. Наша задача – помогать многодетным и приемным родителям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – подчеркнул глава региона. – В этом году на губернаторских елках у нас побывают в общей сложности около трех тысяч ребят из таких семей! Всех с Новым годом, дорогие друзья!

Перед спектаклем в фойе театра детей ждали веселые конкурсы, игры у елки и  призы.  Ребятам  показали музыкальную  сказку «Снегурочка».

– Новый год – самый любимый праздник ребят. Наверное, потому, что не надо ходить в школу, и на Новый год дарят подарки.  От имени врио губернатора  Ярославской области Дмитрия Миронова сегодня мы  дарим вам небольшой подарок – новогоднее представление, сладости и мягкие игрушки, – сказал, поздравляя ребят, первый заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. – Хотим пожелать вам в первую очередь здоровья, чтобы вы были  красивыми, активными и  весёлыми.

Затем у новогодней елки прошла веселая и увлекательная новогодняя интермедия со сказочными героями. Всем маленьким гостям были вручены подарки.

– Вы не представляете, как дочка волновалась и долго готовилась к новогодней елке. Мы вместе продумали карнавальный костюм, написали письмо Деду Морозу, – рассказала  мама одной из участниц торжества Лизы Комаровой. – И мы благодарны за такой праздник.

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