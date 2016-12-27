​Вопрос с выплатой заработной платы сотрудникам Тутаевского НПЗ им. Менделеева, находившийся на особом контроле врио губернатора области Дмитрия Миронова, решен. Сегодня были погашены долги перед всеми работниками предприятия. Об этом сообщил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко.



– В переговорном процессе с основным акционером предприятия – Московским кредитным банком - мы находимся уже достаточно длительное время, - сказал Дмитрий Степаненко. – И мы рады, что руководство банка учло пожелания главы региона Дмитрия Миронова и выплатило заработную плату сотрудникам предприятия именно до Нового года. Общий объем задолженности составлял 7,5 млн. руб. 382 сотрудникам сегодня перечислены деньги.



Председатель профсоюзной организации предприятия Татьяна Большакова подтвердила выплату заработной платы сотрудникам. Она сообщила, что деньги поступили уже всем работникам завода.



– Сегодня с трех часов дня заработная плата начала поступать на карты наших сотрудников. Зарплату за ноябрь месяц все получили в полном объеме. Таким образом, долгов по зарплате перед работниками больше нет, – рассказала Татьяна Большакова. - Хотелось бы поблагодарить главу региона Дмитрия Миронова и Правительство за помощь в урегулировании этого вопроса. Это настоящий новогодний подарок для всех нас!



Дмитрий Степаненко также отметил, что переговоры с банком по вопросу возобновления работы завода будут продолжены.



Напомним, вопрос о выплате заработной платы сотрудникам предприятия был поднят на встрече главы региона с общественностью Тутаевского района. Она прошла на прошлой неделе, 21 декабря. Тогда представители завода просили врио губернатора взять вопрос дальнейшей судьбы предприятия и долгов по зарплате на личный контроль. Дмитрий Миронов ответил участникам встречи, что сделает все возможное, чтобы люди смогли достойно встретить Новый год.