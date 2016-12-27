​Сегодня на Советской площади в Ярославле, где по предложению главы региона Дмитрия Миронова пройдут главные новогодние торжества, состоится репетиция открытия Новогодней ярмарки.



Сама центральная площадь областного центра сейчас превратилась в сказочное место, которое напоминает лучшие европейские рождественские ярмарки. Здесь полностью подключена большая праздничная иллюминация,залит каток. На нем все любители активного отдыха могут кататься бесплатно. У большой новогодней елки установлены детская карусель и сцена, где будет проходить основная праздничная программа.



Официальное открытие ярмарки запланировано на 29 декабря. Торжественный старт праздника состоится в 16 часов. Участие в нем могут принять все желающие. Жителей и гостей региона поздравят глава региона Дмитрий Миронов и председатель правительства Дмитрий Степаненко.



Подготовлена большая праздничная программа, главными действующими лицаи которой станут Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. В 17.00 на сцене с популярными хитами выступит известный российский певец Стас Костюшкин.



– Каждый день вплоть до 7 января ярмарка будет работать с двенадцати часов дня и до десяти часов вечера. Гости смогут покататься на коньках, купить сувениры и сладости, поучаствовать в спортивных мероприятиях, насладиться культурной программой, – рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.



В день открытия ярмарки с полудня начнет работу торговая площадка. В 23 небольших домиках-шале можно будет купить сувениры и полакомиться блюдами традиционной русской и зарубежной кухни. Здесь будут блинчики с разными начинками, поросенок на вертеле, французская выпечка, мюнхенские колбаски, различные сладости и, конечно, новогодний глинтвейн. Также будет выставлена продукция ярославских производителей.



Для самых маленьких на главной ярославской елке откроется резиденция Деда Мороза, где дети смогут поучаствовать в различных играх и мастер-классах, покататься на горке. Планируется, что в Ярославле на ярмарке за дни школьных каникул побывают ребята из всех муниципальных районов области.



В новогоднюю ночь основная праздничная программа на Советской площади начнется в 22.30. Здесь покажут эксклюзивное лазерное 3D шоу, посвященное истории Ярославля. Также всех гостей праздника поздравит глава региона Дмитрий Миронов. А после полуночи праздничную программу продолжит популярная российская певица Нюша.



В новогоднюю ночь, чтобы жителям и гостям города было удобно добираться на праздник, будет скорректирован график работы общественного транспорта.



Новогодняя ярмарка на Советской площади



Программа



29 декабря



11.00 – 12.00



Открытие турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



11.00-22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.30 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



12.00 – 15.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



16.00



Торжественная церемония открытия Новогодней ярмарки. Зажжение огней на главной елке города. Концертная программа с участием Стаса Костюшкина



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



30 декабря



11.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



11.00-22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.00 – 15.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



31 декабря



11.00-02.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления. Карусели.



12.00-15.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



22.00-04.00



Праздник встречи Нового 2017 года «КИНОНОВЫЙ Новый год». Праздничный концерт, новогодняя дискотека «Праздничное ассорти», мультимедийное 3D-шоу, фейерверк



11.00-02.00



Массовое катание на открытом катке



1 января



15.00-22.00



Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.



17.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



2 января «Карнавал на Советской»



11.00-22.00



Работа Новогодней ярмарки.



10.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



12.00 – 17.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



13.45-15.00



Открытая тренировка и мастер-класс по фигурному катанию.



12.00- 17.00



Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец»



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



15.00



Новогодний карнавал у елки, дефиле сказочных героев, игры и забавы для детей



16.00



«Новогодний разгуляй» (парад МАСОК, Мастер-класс по новогодним танцам, Хоровод «Нон-стоп», хороводный флэш-моб)



17.00



«Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол в валенках, «Модельный валенок». Мастер класс по составление частушки, показательное выступление собак и конкурсы от социального проекта «Собаки для детей».



19.00



Новогодний танцпол «Супердискотека 90-х»



3 января «Новогодний квест»



11.00-22.00



Работа Новогодней ярмарки.



10.00 – 13.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



12.00 – 17.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



12.00- 17.00



Организация площадки АО «Русская механика» на стадионе «Спартаковец»



13.45-15.00



Мастер-класс, соревнования по шорт-треку.



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



15.00



Сказочное мега-представление «Разборки у новогодней елки» с праздничными танцами, играми, хороводами со сказочными героями



16.00



Новогодний квест «Снежная кутерьма»



Праздничные сюрпризы, неожиданные встречи с зимними персонажами, и конечно, выполнение необычного задания



17.00



Интерактивная программа «Квест на ТехноПоле». Конкурсы от Клуба популярных ведущих «ТОП10ЯРОСЛАВЛЬ», выступление клуба служебного собаководства «ЗООимперия»



19.00



Новогодний танцпол «Дискотека XXI века»



4 января «Кругосветное путешествие»



11.00-22.00



Работа Новогодней ярмарки.



10.00 – 12.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



12.00 – 17.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



13.00-14.00



Открытая тренировка по хоккею



14.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



15.00



Танцевально-игровая программа «Новогодняя ку-ка-ру-сель» (игры и затеи с ростовыми куклами, веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой)



16.00



«Снежный бумс» (новогоднее путешествие по всему миру: консервативная Германия, фееричная Испания, креативная Америка… Главный рулевой путешествия - Российский Дед Мороз).



17.00



Праздничная программа «Игры народов мира»: спортивные массовые игры: мини-лапта, вышибаловка, городки, хвост дракона, кегельбан по-русски, новогодняя эстафета



19.00



Новогодний танцпол «Новогодний Non Stop»



5 января «Вечеринка не в ботинках»



11.00-22.00



Работа Новогодней ярмарки



10.00 – 12.30



Турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»



12.00 – 17.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



13.00 – 15.00



Соревнования по хоккею в валенках



15.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



15.00



Детскотека в валенках (игровая программа «Зимушка-забавушка», творческий конкурс «Снежинка на ладошке», спортивная эстафета «Охота на варежки»)



16.00



«Вечеринка не в ботинках» – танцевальная площадка «Снего-Топ-2017». Танцевальный флэш-моб «Разогревайся!»



17.00



«Рождественский фестиваль добра». Фестиваль молодежных объединений: конкурсы, игры, эстафеты, добрые дела и творческие выступления.



19.00



Новогодний танцпол «Русский хит»



6 января Фестиваль зимних забав «Накануне Рождества»



11.00-22.00



Работа Новогодней ярмарки



10.00 – 13.00



Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Студеный лед», матч за 3-е место, финал, закрытие турнира, награждение



12.00 – 17.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



13.00 – 15.00



Лыжный фестиваль «Рождественская лыжня».



13.00-17.00, 18.00-22.00



Массовое катание на открытом катке



17.00-18.00



Показательные выступления «Фитнес на льду».



15.00



«Накануне Рождества» – праздничная программа творческих коллективов Ярославской области: творческое объединение «Повадушка» (г. Любим), ансамбль «Русская горница» (пос. Ивняки), вокальный ансамбль «Диамант», вокальный ансамбль «Зарянка» (г. Тутаев) и др.



17.00



Дворец молодежи приглашает друзей на танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты.



19.00



Новогодний танцпол «Pop Dance Chart»



7 января



11.00-22.00



Работа Рождественской ярмарки.



10.00 -22.00



Массовое катание на открытом катке



15.00 – 17.00



Мастер-классы в Резиденции Деда Мороза



15.00



«Чудеса под Рождество». Праздничный хоровод



16.00



Театрализованная концертная программа «Рождество»



18.00



Праздничный танцпол «Рождественские встречи»