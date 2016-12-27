За 2016 год в Ярославской области во внутриобластном сообщении было перевезено более 21,7 миллионов пассажиров, из них более 18 миллионов человек – автомобильным транспортом, около 3,5 миллионов – железнодорожным, более 100 тысяч – водным транспортом и более 7 тысяч – авиасообщением.



В 2016 году в Ярославской области были организованы регулярные пассажирские автобусные перевозки по 167 межмуниципальным маршрутам, в том числе на 166 маршрутах с предоставлением льгот в соответствии с Социальным кодексом Ярославской области. Кроме того, по просьбам населения были открыты три новых межмуниципальных маршрута: № 107 «Ярославль АВ – Карачиха (через Сабельницы и Ивняки)»; № 143 «АС Ярославль-Главный» – ЖК «Зеленый Бор»; № 186 «Ярославль АВ – Петрово (кладбище)».



С 1 января 2016 года в городском сообщении предоставление и учет льгот проводится с использованием автоматизированной системы на основе электронных транспортных карт. Данный проект работает в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле, Пошехонье, Гаврилов-Яме, Любиме, Данилове, Тутаеве, Угличе и поселке Борисоглебский. Филиалами ГАУ «МФЦ» и отделениями социальной защиты населения выдано 290 243 транспортных карт. В настоящий момент, количество активно используемых транспортных карт составляет свыше 195 тысяч.



В 2016 году регионе сохранен необходимый объем пригородных железнодорожных перевозок. 59 поездов Северной пригородной пассажирской компании перевозили пассажиров по 5-ти основным направлениям: «Ярославль - Александров», «Ярославль - Кострома», «Ярославль - Вологда», «Ярославль – Буй», «Ярославль – Рыбинск». Кроме того, осуществлялись пригородные перевозки по направлению «Углич – Савелово (Кимры)» 4-мя поездами Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.



С 4 июня 2016 года проводились регулярные грузопассажирские перевозки через реку Волга в Некрасовском районе на переправе Красный Профинтерн – Новодашково. Для этих целей было приобретено паромное судно СП-8. Всего же в текущем году была организована работа 4 переправ (Тутаевская, Некрасовская, Мышкинская, Глебовская). Также в период навигации выполнялись пассажирские перевозки водным транспортом по 7 маршрутам.



Из аэропорта «Туношна» в 2016 году ярославцы могли напрямую отправиться в Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Были организованы регулярные пассажирские рейсы Ярославль-Симферополь-Ярославль, Ярославль-Сочи-Ярославль, Ярославль–Санкт-Петербург–Ярославль. К настоящему времени выполнено 134 рейса по данным направлениям.