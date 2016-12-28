|Соответствующее распоряжение подготовлено Минфином России и одобрено Правительством Российской Федерации. Дотации в размере 33,56 млрд рублей предоставляются бюджетам 82 субъектов Федерации, из них 354 млн. рублей поступят в Ярославскую область.
Как пояснил глава региона Дмитрий Миронов, дополнительные средства планируется направить на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в целом поддержание устойчивости консолидированного регионального бюджета.
Напомним, что впервые за последние годы бюджет региона был сформирован бездефицитным.
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вчера, 13:30
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