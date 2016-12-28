​Сегодня в Ярославле наградили лучшие детские сады региона. В конкурсе «Детский сад года» приняло участие 21 дошкольное учреждение из 13 муниципальных образований Ярославской области. Победителей и призеров регионального конкурса наградили в институте развития образования.



– Традиционно в канун Нового года мы еще раз благодарим наши детские сады за высокое качество предоставления образовательной услуги. Мы гордимся нашими детскими садами, – отметила член конкурсной комиссии, специалист департамента образования Ярославской области Лада Киселева. – Также нужно сказать, что в этом году количество участников конкурса «Детский сад года» выросло в три раза.



Лучшим дошкольным учреждением региона признан рыбинский детский сад № 51. Второе место занял детский сад № 10 города Ярославля, а третье место присуждено ростовскому дошкольному учреждению № 5.



– Мы очень рады, что стали лучшими. Первый раз участвуем в этом конкурсе. Благодаря дружному, творческому коллективу наш детский сад стал победителем, – сказала исполняющая обязанности заведующей детским садом № 51 Галина Кротова.