​Сегодня в Ярославле наградили лучшие детские сады региона. В конкурсе «Детский сад года» приняло участие 21 дошкольное учреждение из 13  муниципальных образований Ярославской области. Победителей и призеров  регионального конкурса наградили в институте развития образования. 

– Традиционно в канун Нового года мы еще раз благодарим наши детские сады за высокое качество предоставления образовательной услуги. Мы гордимся нашими детскими садами, – отметила член конкурсной комиссии, специалист департамента образования Ярославской области Лада Киселева. – Также нужно сказать, что в этом году количество участников конкурса «Детский сад года» выросло в три раза.

Лучшим дошкольным учреждением региона признан  рыбинский детский сад № 51. Второе место занял детский сад № 10 города Ярославля, а  третье  место присуждено ростовскому дошкольному учреждению № 5.

– Мы очень рады, что стали лучшими.  Первый раз участвуем в этом конкурсе. Благодаря дружному, творческому коллективу наш детский сад стал победителем,  – сказала исполняющая обязанности заведующей детским садом № 51 Галина Кротова.

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